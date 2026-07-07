إعصار "بافي" العنيف يقترب من أوكيناوا اليابانية وسط تحذيرات من أمطار غزيرة ورياح مدمرة

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الثلاثاء من اقتراب إعصار "بافي"، الذي يوصف بأنه "عنيف وفائق القوة"، من المناطق الجنوبية التابعة لمحافظة أوكيناوا في وقت لاحق من الأسبوع، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج والمد البحري.

وذكرت الوكالة، في بيان، أن الإعصار يتحرك غربًا بالقرب من جزر ماريانا في المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن يتجه إلى المناطق الواقعة شرق الفلبين قبل أن يقترب من محافظة أوكيناوا يومي الجمعة والسبت القادمين، ثم يواصل مساره نحو بحر الصين الشرقي.

وأشارت إلى أن مسار الإعصار قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة على جزر أوكيناوا، مع احتمالية حدوث مد بحري مرتفع، فيما يُتوقع أن تشهد السواحل الجنوبية لجزيرة كيوشو والجزر الواقعة جنوبها أمواجًا عاتية وبحارًا شديدة الاضطراب.

وبحسب الوكالة، كان الإعصار، وهو التاسع خلال موسم الأعاصير الحالي، يتحرك حتى الساعة الثالثة فجر اليوم الثلاثاء "بالتوقيت المحلي" باتجاه الغرب والشمال الغربي بسرعة 30 كيلومترًا في الساعة بالقرب من جزر ماريانا، مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 270 كيلومترًا في الساعة، بينما بلغ الضغط الجوي في مركزه 920 هيكتوباسكال.

من جهته، صنف مركز التحذير المشترك من الأعاصير التابع للولايات المتحدة إعصار بافي على أنه "إعصار فائق القوة"، ما يعكس شدته الكبيرة وقدرته على التسبب بظروف جوية خطيرة في المناطق الواقعة ضمن مساره.