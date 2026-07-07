"الأرصاد" تحذر المصطافين من "تيار السحب" القاتل.. وتكشف عن طرق النجاة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنويهاً عاجلاً للمصطافين على مختلف الشواطئ، حذرت فيه من خطر "تيار السحب" (Rip Current)، الذي وصفته بـ "القاتل المجهول"، مؤكدة أنه أحد الأسباب الرئيسية لحالات الغرق نتيجة لعدم وعي الكثيرين بطبيعته وكيفية التعامل معه.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن تيار السحب هو تيار مائي شديد ومندفع، يتحرك بسرعة كبيرة من الشاطئ في اتجاه عمق البحر، حيث تتراوح سرعته بين 0.5 و2.5 متر في الثانية، وهي سرعة تفوق قدرة أي سباح أولمبي على المقاومة.

كيف يتشكل "تيار السحب" وأين يحدث؟

يبدأ هذا التيار القاتل من عمق متر تقريباً، ويحدث في معظم الشواطئ الرملية التي تشهد أمواجاً مرتفعة؛ حيث تحتاج المياه المتدفقة مع الأمواج إلى العودة مرة أخرى لعمق البحر، فتتحرك عائدة عبر قنوات رملية تشبه النهر السريع الذي يسحب أي شيء في طريقه إلى الداخل.

وأكدت الهيئة أن تشكّل تيارات السحب لا يرتبط بالطقس السيئ فقط، بل يمكن أن تحدث في الأيام الصافية، الدافئة والمشمسة على أي شاطئ به أمواج متكسرة.

بالعين المجردة.. كيف تتعرف على منطقة السحب؟

حددت هيئة الأرصاد مجموعة من العلامات الظاهرية التي تمكن المصطافين من التعرف على "تيار السحب" وتجنب السباحة فيه:

هدوء مريب: تظهر منطقة السحب بلون أهدأ وبدون أمواج متكسرة مقارنة بالمناطق المحيطة بها يميناً ويساراً.

تغير لون المياه: تظهر المياه في منطقة السحب بلون أغمق من بقية الشاطئ في أغلب الأحيان.

عكارة الرمال: يظهر الماء متذبذباً ومعكراً بالرمال بشكل ملحوظ مقارنة بالمناطق المجاورة.

رغوة مكثفة: قد يلاحظ وجود زبد أو رغوة بيضاء مكثفة تطفو على سطح منطقة السحب.

ماذا تفعل إذا حاصرك تيار السحب؟ (خطوات النجاة)

شددت الأرصاد على ضرورة اتباع حزمة من الإرشادات الإلزامية في حال وقوع أي شخص داخل منطقة السحب لضمان نجاته: