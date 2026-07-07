مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يفتتح مؤتمر "عودة أفقر رجل في العالم"

افتتح المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، المؤتمر الفرنسيسكاني "عودة أفقر رجل في العالم"، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والرهبان، والخدام والخادمات.

وترأس المطران صلاة القداس الإلهي الافتتاحي للمؤتمر، الذي يأتي في إطار دعم الأنشطة الفرنسيسكانية المتنوعة، المستوحاة من روحانية القديس فرنسيس الآسيزي، بهدف تعزيز الحياة الإيمانية، وغرس قيم الفقر الإنجيلي، والبساطة، والاقتداء بالمسيح.

وفي سياق آخر، افتتح نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مكتب الواحة للتكوين والمشورة بالإيبارشية، بمشاركة الأب مكاريوس فريد، مسؤول المكتب، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، ونشر رسالة المكتب إلى جميع كنائس الإيبارشيّة، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية.

ويهدف المكتب إلى تكوين الخدام داخل الكنائس، وتقديم خدمات الدعم النفسي، من خلال أطباء، وأخصائين متخصصين للاطفال، والمراهقين.