الأنبا فام يرسم 21 شماسا جديدا بكنيسة العذراء والأنبا كاراس بالزاوية البحرية

ترأس نيافة الأنبا فام، أسقف شرق المنيا، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس بمنطقة الزاوية البحرية، وسط مشاركة أبناء الكنيسة.

رسامة شمامسة جدد

وعقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات رسامة ٢١ شماسًا جديدًا للخدمة بالكنيسة، شملت رسامة ١٦ شماسًا في رتبة «إبصالتس»، و٥ آخرين في رتبة «أغنسطس»، وذلك في إطار الاهتمام بإعداد وتنمية خدمة الشمامسة ودعم الحياة الكنسية.

وتأتي هذه الرسامات ضمن الجهود الرعوية التي تبذلها إيبارشية شرق المنيا لتأهيل خدام الكنيسة وتنمية الخدمة الليتورجية، بما يسهم في خدمة أبناء الكنيسة وتعزيز مشاركتهم في الحياة الكنسية.