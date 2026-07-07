إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام ..تفاصيل

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام.

وأوضحت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا من أنحاء مختلفة بالضفة بالغربية

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال تقتحم عشرات المنازل بالضفة الغربية وتجري مع المواطنين تحقيقات ميدانية

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة شهدت سلسلة اقتحامات ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب اعتداءات للمستوطنين في إحدى القرى شرق المحافظة.

وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في بلدتي بيت ريما وكفر عين شمال غرب رام الله، وسط إطلاق قوات الاحتلال للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.