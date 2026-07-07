شوبير يهاجم المتربصين بالمنتخب: فيه ناس مستنية خروجنا من كأس العالم

هاجم الإعلامي أحمد شوبير ، بعض الأشخاص الذين ينتظرون خروج منتخب مصر من بطولة كأس العالم 2026.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "هناك من ينتظر خروج المنتخب من كأس العالم.. لو خسرنا ياريت الناس دي ما تطلعش تقولنا ده أول اختبار حقيقي للمنتخب".

وأكد شوبير أن البعض يترقب أي تعثر للفراعنة في المونديال من أجل الظهور والتقليل من إنجازات المنتخب والجهاز الفني بقيادة حسام حسن.



ويواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهاته المقبلة في البطولة التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.



تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة إلى ملعب أتلانتا حيث يخوض منتخب مصر مواجهة هي الأهم في تاريخه بكأس العالم عندما يصطدم بمنتخب الأرجنتين حامل اللقب ضمن منافسات دور الـ16 من مونديال 2026 في لقاء يجمع بين طموح منتخب يكتب التاريخ للمرة الأولى وخبرة بطل يسعى للاحتفاظ بتاجه العالمي.

ويدخل منتخب مصر المباراة بعدما حقق إنجازًا غير مسبوق ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه عقب تخطي أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 ليمنح جماهيره حلمًا جديدًا طال انتظاره بينما يصل منتخب الأرجنتين إلى المواجهة باعتباره أحد أبرز المرشحين للقب مدعومًا بكوكبة من النجوم وخبرة كبيرة في المباريات الكبرى.