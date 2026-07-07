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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام منتخب مصر في المونديال ..تفاصيل

الارجنتين
الارجنتين
علا محمد

اختتم منتخب الأرجنتين استعداداته لخوض الموقعة التي تنتظره أمام منتخب مصر، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2027، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويستقبل ملعب مرسيدس بنز استيديوم مباراة الأرجنتين ضد منتخب مصر اليوم، في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026، التي يطمح فيها كل منهما إلى حصد بطاقة الصعود.

ويطلق الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه صفارة مباراة مصر والأرجنتين اليوم، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، والتي تذاع بث مباشر عبر شاشة بي إن سبورت بتعليق علي محمد علي.

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام مصر

وجاءت ملامح تشكيل الأرجنتين أمام منتخب مصر اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
خط الدفاع: ناهويل مولينا، ليساندرو مارتينيز، كريستيان روميرو، نيكولاس تاغليافيكو.
وسط الملعب: رودريغو دي بول، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز، نيكولاس غونزاليس أو لياندرو باريديس.
الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة إلى ملعب أتلانتا حيث يخوض منتخب مصر مواجهة هي الأهم في تاريخه بكأس العالم عندما يصطدم بمنتخب الأرجنتين حامل اللقب ضمن منافسات دور الـ16 من مونديال 2026 في لقاء يجمع بين طموح منتخب يكتب التاريخ للمرة الأولى وخبرة بطل يسعى للاحتفاظ بتاجه العالمي.

ويدخل منتخب مصر المباراة بعدما حقق إنجازًا غير مسبوق ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه عقب تخطي أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 ليمنح جماهيره حلمًا جديدًا طال انتظاره بينما يصل منتخب الأرجنتين إلى المواجهة باعتباره أحد أبرز المرشحين للقب مدعومًا بكوكبة من النجوم وخبرة كبيرة في المباريات الكبرى.

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