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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد حديثه عن غزة.. محمود فايز يثني على حسام حسن: أنت فارس هذا الزمان الوحيد

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران

أشاد محمود فايز، المدرب السابق لمنتخب مصر، بالمدير الفني الحالي للفراعنة حسام حسن، عقب تصريحاته المؤثرة بشأن القضية الفلسطينية خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ونشر محمود فايز عبر حسابه على "فيسبوك" رسالة مقتضبة قال فيها: "هي أشياء لا تُشترى، فليس سوى أن تريد.. أنت فارسُ هذا الزمان الوحيد"، في إشارة إلى موقف حسام حسن الإنساني ودعمه للشعب الفلسطيني.

وكان حسام حسن قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي عن حمله علم فلسطين عقب مباراة أستراليا، مؤكدًا أن التعاطف مع الشعب الفلسطيني واجب إنساني قبل أي اعتبارات أخرى، وقال: "إذا لم يشعر أي فرد في العالم بالشعب الفلسطيني، فهو لا يستحق أن يكون إنسانًا"، معبرًا عن حزنه الشديد لما يتعرض له المدنيون في غزة، وداعيًا صناع القرار إلى التحرك لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر أن الشعب الفلسطيني يعيش ظروفًا قاسية في العراء، ويعاني من نقص الغذاء والدواء والمأوى، مؤكدًا أن رسالته نابعة من الجانب الإنساني، بعيدًا عن أي اعتبارات دينية أو سياسية، مطالبًا جميع الرياضيين باستغلال منصة كأس العالم لتوجيه رسالة تدعو إلى احترام الشعب الفلسطيني ومنحه العدالة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه منتخب مصر لخوض مواجهة تاريخية أمام الأرجنتين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أتالانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تأهل الفراعنة إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخهم عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

حسام حسن منتخب مصر فلسطين كأس العالم

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