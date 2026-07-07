أسعار أرخص سيارات كايي في السوق المصري

أعلنت علامة كايي في مصر، عن أحدث قائمة لأسعار سياراتها في السوق المحلية، والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من يوليو 2026.

وتعد السيارة Kaiyi E5 أرخص سيارة تقدمها العلامة الصينية في السوق المصري خلال شهر يوليو، حيث تنتمي لفئة السيدان المدمجة وتتوفر بفئتين من التجهيزات.

وتعتمد كايي E5 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة تصل إلى 156 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT مزود بمحاكاة 9 سرعات، بما يوفر قيادة أكثر سلاسة وكفاءة.

وتأتي السيارة بأبعاد مناسبة لفئة السيدان المدمجة، حيث يبلغ طول قاعدة العجلات 2700 مم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 455 لتر، مع خزان وقود بسعة 50 لتر، ما يجعلها ملائمة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

كما تضم المقصورة عدد من وسائل الراحة والتكنولوجيا، من بينها نظام الدخول والتشغيل الذكي دون مفتاح، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وفتحات تكييف للمقاعد الخلفية، ولوحة عدادات رقمية، بالإضافة إلى نظام صوتي يوفر تجربة ترفيهية متكاملة أثناء القيادة.

وعلى صعيد الأمان، زودت السيارة بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل نظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، إلى جانب نظام المساعدة على صعود المرتفعات HHC، وفرامل الانتظار الإلكترونية EPB، ووظيفة Auto Hold، فضلا عن حساسات ركن خلفية وكاميرات للمساعدة على الاصطفاف، مع كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة في الفئات الأعلى تجهيزا.

وجاء سعر الفئة Premium عند 839,900 جنيه بدلا من 879,900 جنيه، بعد تطبيق عرض استرداد نقدي بقيمة 40 ألف جنيه، بينما انخفض سعر الفئة Flagship إلى 899,900 جنيه بدلا من 949,900 جنيه، بعد خصم فعلي يبلغ 50 ألف جنيه.