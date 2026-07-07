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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد رسالته عن فلسطين.. كريم رمزي: حسام حسن شرفتنا قولًا وفعلًا

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران

أشاد الإعلامي كريم رمزي بالموقف الإنساني الذي أبداه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد حديثه المؤثر عن معاناة الشعب الفلسطيني.

وكتب كريم رمزي عبر حسابه على "فيسبوك": "الكابتن المحترم.. الإنسان العظيم حسام حسن.. شرفتنا فعلًا قولًا وفعلًا."، في إشادة بتصريحات المدير الفني للفراعنة وما حملته من رسائل إنسانية.

وكان حسام حسن قد أكد، خلال المؤتمر الصحفي، أن التعاطف مع الشعب الفلسطيني واجب إنساني، مشيرًا إلى أن معاناة المدنيين، وخاصة الأطفال، تستوجب موقفًا من الجميع. كما دعا الرياضيين في مختلف أنحاء العالم إلى استغلال منصة كأس العالم لإيصال رسالة إنسانية، مطالبًا بمنح الشعب الفلسطيني الاحترام والعدالة.

وتأتي هذه التصريحات قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أتالانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى ثمن نهائي المونديال لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، ليضرب موعدًا مع الأرجنتين في مواجهة ينتظرها ملايين الجماهير المصرية.

فلسطين كأس العالم منتخب مصر حسام حسن

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