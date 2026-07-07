ماجدة خير الله لـ أنغام: شادية هي «صوت مصر».. ابحثي عن لقب آخر

علّقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على الجدل المتواصل بشأن لقب «صوت مصر»، مؤكدة أن الفنانة الراحلة شادية هي الأجدر بهذا اللقب، معتبرة أن محاولات إطلاقه على الفنانة أنغام لا تغير من مكانة شادية الفنية.

وكتبت ماجدة خير الله، عبر حسابها على «فيس بوك»: «أنغام مموّتة نفسها عشان يتقال عليها صوت مصر، لكن كل محاولاتها بتذهب أدراج الرياح، وتظل صوت مصر بدون منازع هى شادية، فلتبحث أنغام عن لقب يناسبها»



وفى سياق آخر شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفقة السيدة انتصار السيسى، الجزء الثانى والختامى من احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية «الأوكتاجون» بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى اختتمت بعرض للطائرات المسيرة (الدرونز) وفقرة غنائية للفنانة أنغام، فى إطار مراسم افتتاح المقر الجديد.

وشهدت الاحتفالية فقرة غنائية أحيتها الفنانة أنغام، التى قدمت مجموعة من الأغانى الوطنية بقيادة المايسترو ناير ناجى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرمه.

كما أدت أنغام الأغنية الوطنية الشهيرة «يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر» ضمن فقرات الحفل.