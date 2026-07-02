هاني فرحات: أنغام كانت بتتحارب من الموسيقيين اللي بيشتغلوا معاها

كشف الموسيقار الكبير هاني فرحات عن تعرض الفنانة أنغام الي حروب في بداية مشوارها الفني.

وقال الموسيقار هاني فرحات في تصريحات تليفزيونية: أنغام هي صوت مصر وتستحق، وزي ما مصر عندها أنغام، عندها كمان شيرين ومي فاروق، واللي إحنا فيه نعمة كبيرة".

واضاف هاني فرحات : "هي في قمتها من زمان، أنغام كانت بتتحارب من الموسيقيين اللي بيشتغلوا معاها لأنها كانت جاية من خلفية موسيقية وثقافية مختلفة عنهم وفاهمة في كل حاجة وفضلت تحارب وتجاهد عشان جمهورها".

كشف الموسيقار هاني فرحات ، عن مشروع جديد يسعى من خلاله إلى توثيق رحلته الفنية الطويلة، وذلك عبر كتابة مذكراته التي تتناول أبرز المحطات والتجارب التي عاشها في عالم الموسيقى على مدار سنوات من العمل والإبداع.

وأوضح هاني فرحات، أن هذه المذكرات لن تقتصر على سرد الأحداث والنجاحات فقط، بل ستتضمن أيضا الكثير من المواقف الإنسانية والدروس التي تعلمها خلال مشواره، إلى جانب رؤيته الخاصة لدور الفن في بناء المجتمعات والارتقاء بالإنسان.

هاني فرحات يبدأ مذكراته برسالة للأسرة

وأشار إلى أنه اختار أن يبدأ مذكراته بعبارة تحمل رسالة مهمة لكل أسرة، حيث قال: "ربنا هيسأل كل أب وأم لو ما علموش ولادهم الموسيقى أو الشعر"، مؤكدا أن الفنون ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل هي عنصر أساسي في تكوين الشخصية وصقل المشاعر وتنمية الحس الإنساني لدى الأجيال الجديدة.