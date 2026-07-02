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الدولار يقترب من 48 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يقترب من 48 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات الأجنبية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار في مصر ليقترب من 48 جنيها مع سلسلة من الهبوط خلال الأ سبوعين الماضيين.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 2 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس 2-7-2026:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 49.08 جنيه.

سعر البيع: 49.18 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 33.78جنيه.

سعر البيع: 34.02 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

 سعر الشراء: 34.47 جنيه.

سعر البيع: 34.65 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الخميس 2-7-2026

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 55.76جنيه.

سعر البيع: 56.17 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 64.88 جنيه.

سعر البيع: 65.11 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

 سعر الشراء: 60.45جنيه.

سعر البيع: 60.88 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 7.46جنيه.

سعر البيع: 7.51جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 5.05جنيه.

سعر البيع: 5.07 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 4.92 جنيه.

سعر البيع: 4.96 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس 2-7-2026

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 7.22جنيه.

سعر البيع: 7.25جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 30.14جنيه.

سعر البيع: 30.30 جنيه. 

أسعار العملات الأجنبية العملات الأجنبية سعر صرف الدولار العملات الأوروبية اليورو

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