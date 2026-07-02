رفقة زوجها.. مي عز الدين تستعرض جمالها

نشرت الفنانة مي عز الدين، صور جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت مي عز الدين، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون البني، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت مي عز الدين، تسريحة ناعمة لشعرها الأسود لتتناسب مع ظهورها الجذاب.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عز الدين، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة مي عز الدين