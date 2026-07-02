التعليم تنفي تداول امتحاني كيمياء وجغرافيا الثانوية العامة قبل توزيعهما باللجان

زعمت جروبات الغش على تليجرام وفيس بوك ، نشر وتداول صور أسئلة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 و امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 قبل ساعات من توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال على جروبات الغش بشأن نشر صور أسئلة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 و امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 قبل ساعات من توزيعهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة ، مشددا على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026 وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وآمنة.



وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الإنسياق وراء ما يتم تداوله على جروبات شاومينج وأعوانه سواء على فيس بوك أو تليجرام وغيره ، مشددا على أن هذه الجروبات تحاول ارباك الطلاب وجمع الأموال منهم للنصب عليهم تحت شعار أكذوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2026

ويؤدي اليوم الخميس ، طلاب النظامين الجديد والقديم ، امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة ، وامتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 لطلاب أدبي

ويستمر زمن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة ، وامتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 لطلاب أدبي في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فمن المقرر أن يتكون امتحان الكيمياء 2026 من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.



كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فمن المقرر أن يتكون امتحان الجغرافيا 2026 من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.