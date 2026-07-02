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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آمال ماهر تحصد 2 مليون ونصف مشاهدة بـ "باجي بالحرية"

امال ماهر
امال ماهر
أحمد البهى

تمكنت أغنية باجي بالحرية للفنانة آمال ماهر، من تحقيق نسب مشاهدة عالية، عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب. 

وحققت أغنية باجي بالحرية، نسب استماع اقتربت من 2 مليون ونصف مشاهدة في غضون 3 اسابيع من طرحها. 

وكانت طرحت النجمة آمال ماهر احدث اغانيها بعنوان (باجي بالحرية) وذلك علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية بالوطن العربي وبمجرد طرح الاغنية تفاعل معها رواد السوشيال ميديا وسط اشادات واسعه بينهم .

(باجي بالحرية) من كلمات نور عبدالله و الحان مصطفي العسال وتوزيع رامي سمير و ميكس وماستر خالد سند واشراف عام ريهام صبري واخراج بسام الترك.  

امال ماهر الفنانة آمال ماهر باجي بالحرية آمال ماهر

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