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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بصوت أنغام وتوزيع خالد عويضة.. النشيد الوطني المصري يخطف الأنظار في حضور الرئيس السيسي

أنغام وخالد عويضة
أنغام وخالد عويضة
تقى الجيزاوي

في واحدة من أبرز لحظات الاحتفالية الوطنية، تألقت النجمة أنغام بأداء النسخة الموسيقية من النشيد الوطني المصري، التي حملت توقيع الموسيقار  خالد عويضه، وذلك خلال احتفالية افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي.

وأعرب خالد عويضه عن فخره بإعادة تقديم النسخة الموسيقية للنشيد الوطني بصوت أنغام، مؤكدًا أن مشاركته في هذا الحدث الوطني الكبير تمثل شرفًا ووسامًا يعتز به.

كما هنّأ خالد عويضه جميع المشاركين في تنفيذ العمل، من أنغام والمايسترو ناير ناجي إلى العازفين والموسيقيين وأعضاء الكورال، مؤكدًا أن العمل ظهر بصورة تليق بقيمة ورمزية النشيد الوطني المصري.

واختتم حديثه برسالة وطنية قال فيها: "تحيا مصر"، مؤكدًا اعتزازه بالمشاركة في عمل يجسد قيمة ورمزية النشيد الوطني في المناسبات الرسمية الكبرى.

ويُذكر أن التوزيع الموسيقي للنشيد الوطني، الذي حمل توقيع خالد عويضه، سبق أن حقق نجاحًا واسعًا ولاقى إشادة كبيرة بعد استخدامه في أحداث مسلسل "الاختيار 3"، قبل أن يعود من جديد بصوت أنغام في هذا الحدث الوطني، ليواصل حضوره كواحد من أبرز التوزيعات الموسيقية المرتبطة بالأعمال والمناسبات الوطنية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، احتفالية افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث رافقت الدراجات البخارية والخيالة موكب الرئيس لدى وصوله إلى مقر القيادة، وكان في استقباله الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

كما استقل الرئيس عربة مكشوفة إلى المنصة الرئيسية للاحتفال، برفقة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية، تزامنًا مع إطلاق 21 طلقة تحية، ومرافقة جوية بطائرات الأباتشي، فيما عزفت الموسيقى العسكرية تحية للرئيس خلال تفقده القوات والمعدات المصطفة.

أنغام الموسيقار خالد عويضه الرئيس عبد الفتاح السيسي

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