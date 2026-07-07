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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قافلة المساعدات الإنسانية الـ229 تتوجه إلي قطاع غزة

قافلة المساعدات الإنسانية الـ229 تتوجه إلي قطاع غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ229 تتوجه إلي قطاع غزة
أ ش أ

انطلقت قافلة المساعدات الإنسانية الـ229 من أمام معبر رفح البرى إلى معبر كرم أبوسالم، تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية فى القطاع ، والتى يعيشها أكثر من مليونى فلسطينى.

وشهدت باحة معبر رفح الخارجية فى وقت مبكر من صباح اليوم اصطفاف الدفعة الـ229 من الشاحنات التى تحمل المواد الغذائية والإنسانية لصالح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، قبل تحركها إلى معبر كرم أبوسالم (أقصى جنوب شرق القطاع) ، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البرى.

وقال مصدر فى الهلال الأحمر المصرى إن الشاحنات ضمن قافلة «زاد العزة من مصر إلى غزة »، وتحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثة والتى تشمل المواد والسلال الغذائية والدقيق والخبز الطازج والبقوليات والأطعمة المحفوظة والأدوية ومستلزمات العناية الشخصية والخيام والملابس، والمواد البترولية.

وأشار الهلال الأحمر، إلي أن حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الحرب على القطاع ، بلغت نحو 57 ألف شاحنة حملت أكثر من مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالهلال الأحمر المصري.

قافلة المساعدات الإنسانية الـ229 معبر رفح البرى معبر كرم أبوسالم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

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