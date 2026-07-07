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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم.. تاريخ مواجهات ميسي ضد المنتخبات العربية

ميسي
ميسي
عبدالله هشام

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية وتاريخية أمام منافسه الأرجنتين في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة مصر ضد الأرجنتين اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وتعد هذه المباراة الأولى لمنتخب مصر أمام ميسي قائد الأرجنتين حيث كانت المباراة الوحيدة في تاريخ مصر والأرجنتين في 2008 وغاب عنها البرغوث.

ونعرض لكم تاريخ مواجهات ميسي أمام المنتخبات العربية

لعب ميسي ضد المنتخبات العربية في 9 مباريات حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد وخسر أيضا في مباراة وحيده أمام السعودية 2-1 في كأس العالم 2022 بقطر بدور المجموعات.

سجل ميسي في الشباك العربية 8 أهداف وأبرز ضحاياه كان منتخب الجزائر خلال مباراتين وديتين حيث سجل 5 أهداف فيما أحرز هدف وحيد في شباك الأردن والسعودية والإمارات

واجه ميسي منافسه الجزائر خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026 وسجل هاتريك في فوز بلاده 3-0

وكانت نتائج منتخب الارجنتين في حضور ميسي أمام المنتخبات العربية كالتالي

الأرجنتين والجزائر - وديا 2007- فوز التانجو 3-4 " سجل ميسي هدفين 
الأرجنتين ضد الجزائر في كأس العالم 2026 - فوز التانجو 3-0 سجلهم ميسي

الأرجنتين ضد السعودية - مباراة ودية 2012 - انتهت تعادل سلبي 
الأرجنتين ضد السعودية - كأس العالم 2022 - خسارة التانجو 2-1 وسجل ميسي هدف وحيد

الأرجنتين ضد قطر - مباراة ودية في 2005 وفاز التانجو 3-0 
الأرجنتين ضد قطر - كوبا أمريكا 2019 - فاز التانجو 2-0


الأرجنتين ضد الإمارات - مباراة ودية أنتهت بفوز التانجو 5-0 وسجل ميسي هدف وحيد

الأرجنتين ضد الأردن في كأس العالم 2026 - فوز التانجو 3-1 وسجل ميسي هدف وحيد

منتخب موريتانيا ضد الأرجنتين - مباراة ودية 2026 وانتهت بفوز التانجو 2-1

ميسي منتخب مصر الأرجنتين كأس العالم 2026 صر ضد الأرجنتين

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