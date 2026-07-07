رطوبة مرتفعة وحرارة أعلى من المعدلات.. الأرصاد: الأجواء الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، رغم أن القيم المسجلة تظل ضمن المعدلات المعتادة لفصل الصيف.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال الأيام الحالية ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، موضحة أن القيم المسجلة أصبحت أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة.

الرطوبة تتجاوز 95% بالمناطق الساحلية

وأوضحت غانم أن نسب الرطوبة تسجل مستويات مرتفعة، حيث تتجاوز 85% في القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى أكثر من 95% في المحافظات الساحلية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس ويجعل الأجواء أكثر إرهاقًا، خاصة خلال ساعات النهار.

استمرار الأجواء الرطبة حتى نهاية الأسبوع المقبل

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة إلى أن الارتفاع في نسب الرطوبة سيستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن البلاد تعيش حاليًا ذروة فصل الصيف، وهي الفترة التي تشهد عادة أعلى معدلات للرطوبة ودرجات الحرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع الرطوبة يجعل درجة الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المعلنة، ما يستدعي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة والإكثار من شرب السوائل.