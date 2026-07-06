الصحة: لا زيادة في أعداد لدغات الثعابين والعقارب هذا العام

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل خطة الوزارة للتعامل مع انتشار لدغات الثعابين والعقارب في المحافظات بالتزامن مع فصل الصيف .



وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" أي مواطن يتعرض للدغ من العقارب والثعابين يتحرك صوب المستشفيات العامة والمركزية لتقييم الحالة الصحية والحصول على المصل".

وتابع حسام عبد الغفار :" مصل الثعابين والعقارب لا يؤخذ خارج المستشفيات، مضيفا:" لا زيادة في أعداد لدغات الثعابين والعقارب هذا العام هي مماثلة للنسب والأرقام المسجلة كل عام ".



ولفت حسام عبد الغفار :" أي محافظة يرتفع بها درجات الحرارة بشكل كبير يزداد فيها نشاط الثعابين والعقارب خاصة في الأماكن الريفية والصحراوية".