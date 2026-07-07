نجاح جراحة دقيقة لإصلاح كسر بمفصل الفك السفلي بمستشفى الكرنك الدولي

تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر من إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإصلاح كسر بمفصل الفك السفلي باستخدام شريحة من التيتانيوم، في إنجاز طبي يعكس كفاءة الأطقم الطبية والإمكانات المتطورة التي تمتلكها المستشفى.

استغرقت الجراحة أكثر من أربع ساعات، وشهدت التعامل مع أحد أكثر المواضع التشريحية دقة، نظرًا لقرب مفصل الفك من الغدة النكافية والعصب الوجهي السابع المسؤول عن حركة عضلات الوجه.

وتمكن الفريق الطبي من إجراء التدخل الجراحي بنجاح مع الحفاظ الكامل على سلامة العصب ووظائف عضلات الوجه، دون تسجيل أي مضاعفات.

ويؤكد هذا النجاح قدرة قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولي على التعامل مع الحالات الجراحية الدقيقة والمعقدة، اعتمادًا على كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة، بما يدعم تقديم خدمات علاجية متقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وضم الفريق الطبي الدكتور حاتم الشاذلي رئيس قسم جراحة الوجه والفكين، والدكتورة عالية طاهر أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور كيرلس مكرم طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين. كما شارك من قسم التخدير الدكتور محمود إسماعيل استشاري التخدير، فيما تولى تمريض العمليات كل من إبراهيم أيمن ومحمد خيري.

وأجريت الجراحة تحت إشراف الدكتور محمد العجمي مدير مستشفى الكرنك الدولي، في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطوير مستوى الخدمات الطبية وتقديم رعاية صحية متخصصة وفق أحدث المعايير.