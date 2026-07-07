أداء رائد وسعر غير متوقع.. شاومي تكشف عن سلسة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

تعمل شركة ريدمي على تطوير هاتفين ذكيين جديدين للسوق الصينية. فإلى جانب إطلاق سلسلة نوت 17 هذا الشهر، تُشير التقارير إلى أن الشركة تُحضّر للكشف عن سلسلة ريدمي K100 في أغسطس. بعد ذلك، قد تُطلق ريدمي سلسلة توربو 6، والتي من المتوقع أن تضمّ طرازي توربو 6 وتوربو 6 ماكس. في مايو الماضي.

أهم تفاصيل هاتف Redmi Turbo 6 Max

بحسب آخر منشور لـ DCS على منصة ويبو، من المقرر إطلاق هاتف ذكي جديد من سلسلة Redmi يركز على الأداء العالي في شهر يناير تقريبًا. ورغم أنه لم يذكر اسم الجهاز صراحةً، إلا أن التفاصيل المنشورة تشير إلى أنه قد يكون يقصد هاتف Redmi Turbo 6 Max .



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من المتوقع أن يتميز الجهاز بشاشة مسطحة 7 بوصة بدقة 2K، ومجموعة شرائح من سلسلة Dimensity 9، وبطارية من فئة 10000 مللي أمبير، مما يجعله أحد أكبر الهواتف عالية الأداء المزودة ببطاريات في فئته.

رغم أن المُسرّب لم يكشف عن نوع المعالج بالتحديد، إلا أنه ادّعى سابقاً أن الجهاز سيعمل بمعالج بتقنية 3 نانومتر. ومن المتوقع أيضاً أن يضمّ ماسحاً ضوئياً لبصمات الأصابع مدمجاً في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، وإطاراً معدنياً متوسطاً، ومقاومة للغبار والماء بمعياري IP68 وIP69.

هاتف Redmi Turbo 6 Max



من المتوقع أن ينافس هاتف Redmi Turbo 6 Max هاتف OnePlus Turbo 7، الذي يُشاع أيضًا إطلاقه في الصين في نفس الفترة تقريبًا. ويُتوقع أن يأتي هاتف OnePlus مزودًا بمعالج Snapdragon من سلسلة 8. أما عالميًا، فقد يُعاد تسمية Redmi Turbo 6 Max ليصبح Poco X9 Pro Max.