مراد مكرم يبرر هجومه على حسام حسن: غيرت رأيي بعد بداية البطولة.. وطبيعي الظروف تتغير

برر الفنان مراد مكرم هجومه السابق على الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكداً أنه غير رأيه بعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026 وأصبح يدعم الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

ونشر مكرم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قائلاً: "حسام حسن نفسه طلع قال أنا عندي 2 وربع محترفين ودلوقتي بيقول أنا معايا رجالة ومبخفش من حد.. يعني طبيعي إن تغيّر الظروف يغيّر الرأي برضه".

وأضاف الفنان: “أيوه هاجمت اختيارات حسام حسن قبل البطولة بس بعد ما ابتدت البطولة أنا بشجع بلدي.. هتعرفوا تفهموها دي ولا صعبة؟".

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة إلى ملعب أتلانتا حيث يخوض منتخب مصر مواجهة هي الأهم في تاريخه بكأس العالم عندما يصطدم بمنتخب الأرجنتين حامل اللقب ضمن منافسات دور الـ16 من مونديال 2026 في لقاء يجمع بين طموح منتخب يكتب التاريخ للمرة الأولى وخبرة بطل يسعى للاحتفاظ بتاجه العالمي.

ويدخل منتخب مصر المباراة بعدما حقق إنجازًا غير مسبوق ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه عقب تخطي أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 ليمنح جماهيره حلمًا جديدًا طال انتظاره بينما يصل منتخب الأرجنتين إلى المواجهة باعتباره أحد أبرز المرشحين للقب مدعومًا بكوكبة من النجوم وخبرة كبيرة في المباريات الكبرى.