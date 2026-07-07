الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع.. فيديو

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة، تحركات الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية، والجميع يتمنى انخفاض الأسعار، وهو ما أعلنت عنه وزارة الزراعة في طرح منتجات بأسعار مخفضة بنسبة 25% عن الموجودة في الأسواق.

وكشف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن أن الوزارة بدأت تنفيذ توجيهات الرئيس بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيراً إلى أن وزير الزراعة وجه بسرعة حصر المواقع التي تصلح لإقامة منافذ بيع جديدة، في إطار شراكة تضم وزارة الزراعة ووزارة التموين وجهاز مستقبل مصر، لتنفيذ مشروع «كاري أون».

السلع

شراكة تضم وزارة الزراعة ووزارة التموين وجهاز مستقبل مصر لتنفيذ مشروع «كاري أون»



وأضاف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة اختارت أكثر من 900 منفذ، يجري حالياً تحديد المواقع المناسبة منها لتكون ضمن المشروع، بما يسهم في توسيع شبكة المنافذ على مستوى الجمهورية.

وزارة الزراعة ستشارك في المشروع بتوفير المواقع المناسبة

السلع



وتابع الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة لا تستهدف الاستفادة من مواقع غير مستغلة، وإنما من المساحات البينية والأماكن التي يمكن تجهيزها داخل المواقع القائمة لتتحول إلى أسواق تخدم المناطق السكنية، موضحاً أن وزارة الزراعة ستشارك في المشروع بتوفير المواقع المناسبة، والمساهمة في أعمال الإنشاء بالمواقع التي تحتاج إلى بناء، إلى جانب طرح منتجاتها من مختلف قطاعات الإنتاج.

السلع

وأشار إلى أن العمل التنفيذي بدأ بالفعل منذ اليوم الأول، من خلال تطوير وتأهيل المنافذ الحالية البالغ عددها 935 منفذاً، بالتوازي مع استكمال أعمال الحصر والإنشاء للمواقع الجديدة، لتصبح مجمعات تحمل شعار «كاري أون» في معظم المحافظات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن المنافذ الجديدة ستوفر جميع السلع الاستهلاكية والتموينية والغذائية، بما يشمل اللحوم والدواجن والبيض والأرز والسكر ومنتجات وزارة الزراعة، إضافة إلى السلع التي سيوردها موردون من خلال وزارة التموين بأسعار مخفضة.

وأكد أن المشروع سيحقق وفراً في تكلفة السلع، بما ينعكس على أسعارها للمواطنين، مشيراً إلى أن الأسعار ستكون موحدة في جميع المنافذ، وأن منتجات وزارة الزراعة ستطرح بأسعار تقل بنحو 25% عن مثيلاتها في الأسواق، بينما ستخضع أسعار بقية السلع لإشراف وزارة التموين.

كما أكد متى بشاي، رئيس شعبة المستوردين، أن الدولار يتكفل بنسبة لا تقل عن 70% من تسعير المنتجات التي يتم إستيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن الإجراءات التي ساعدت على هدوء الأوضاع، تم إنخفاض سعر الدولار وتجاوز 49 جنيه.

وقال متى بشاي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية"، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن إختلاف أسعار سعر الصرف يربك المستوردين، خاصة وأن البعض يلجأ بوضع تسعير مختلف، وهذا يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث ركود في الأسواق.

السوق المصري كبير

وتابع أن من مصلحة المستورد خفض الأسعار حتى تتم عملية البيع، مؤكدا أن السوق المصري كبير ويقبل المنافسة.