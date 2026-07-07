محاكمة 100 متهم في خلية التجمع الخامس الإرهابية.. السبت

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، السبت المقبل الموافق 11 يوليو 2026، محاكمة 100 متهم بخلية التجمع في القضية رقم 9198 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول وحتى الثانى عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث عشر وحتى الأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم الثالث والخمسون اتهامات بتمويل جماعة إرهابية.