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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وضع تنظيم القاعدة على قوائم الإرهاب.. المشدد 10 سنوات لمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في الظاهر

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، حكمها على متهمين اثنين بالانضمام إلى جماعة إرهابية في الظاهر في القضية رقم 298 لسنة 2025 جنايات الظاهر، المقيدة برقم 2183 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، فقضت بمعاقبتهما بالسجن المشدد 10 سنوات وإدراجهما وتنظيم القاعدة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ووضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات وحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها داخل البلاد وخارجها وإلزام المحكوم عليهما بالاشتراك في دورات إعادة تأهيلهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة انضمام المتهمين لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر جماعة إرهابية متهمين السجن المشدد 10 سنوات تنظيم القاعدة

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