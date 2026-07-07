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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو يفاجئ الجميع بعد توديع كأس العالم: هذا أعظم إنجاز في مسيرتى

رونالدو
رونالدو
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي مينا ماهر عن أول تعليق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب خروج منتخب البرتغال من منافسات كأس العالم 2026.

وأكد رونالدو أن تتويجه بلقب بطولة أمم أوروبا 2016 سيظل الإنجاز الأغلى في مسيرته الدولية، قائلاً: «أعظم لقب حققته مع المنتخب هو يورو 2016، وهذا اللقب يعني لي نفس ما تعنيه بطولة كأس العالم».

وأضاف مينا ماهر أن كلمات قائد البرتغال عكست مدى اعتزازه باللقب القاري، رغم انتهاء مشوار منتخب بلاده في المونديال

وقد ودع منتخب البرتغال منافسات بطولة كأس العالم 2026 من الدور ثمن النهائي، بعد خسارته القاتلة أمام منتخب إسبانيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافات دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وحسم المنتخب الإسباني اللقاء في اللحظات الأخيرة، بعدما سجل ميكيل ميرينو هدف الفوز في الدقيقة 92، ليقود "الماتادور" إلى الدور ربع النهائي، ويُنهي مشوار البرتغال في البطولة.

وبهذا الانتصار، تأهل منتخب إسبانيا إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، حيث ينتظر الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، مواصلًا مشواره في البطولة بحثًا عن اللقب.

الإعلامي مينا ماهر كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال كأس العالم 2026 منتخب إسبانيا

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