قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريستيانو رونالدو يودع كأس العالم: "هذه الأخيرة.. أغادر وضميري مرتاح"
الحكم في استئناف المتهمين في قضية وفاة السباح يوسف محمد.. بعد قليل
ليس ميسي فقط..علاء نبيل: مواجهة الأرجنتين ستكون غاية في الصعوبة
نظر دعوى حبس أحمد عز لعدم سداده أجر خادم بقيمة 570 ألف جنيه.. بعد قليل
بين خبرة ميسي وطموح صلاح.. مصر والأرجنتين في صدام مونديالي الليلة
حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة إلى حسام حسن: حققتم أعظم إنجاز في تاريخ الكرة المصرية
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026
قبل مواجهة الحسم.. لماذا تُعد الأرجنتين أصعب اختبار في تاريخ منتخب مصر بكأس العالم؟
رمزي صالح يعلق على تصريحات حسام حسن : مصر دائمًا في صف فلسطين
رطوبة مرتفعة وحرارة أعلى من المعدلات.. الأرصاد: الأجواء الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل
مصطفى بكري يدافع عن حسام حسن: قال كلمته للتاريخ وعلم فلسطين في قلوبنا
أحمد عبد الوهاب يكشف كواليس تعاونه مع أشرف عبد الباقي في «الساحل الشرير»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

دموع الأسطورة.. بكاء رونالدو يهز العالم ويكتب النهاية الحزينة لرحلته في المونديال

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أمينة الدسوقي

لم تكن صافرة النهاية في مواجهة البرتغال وإسبانيا مجرد إعلان لخروج منتخب من كأس العالم 2026، بل كانت لحظة وداع مؤثرة لأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

نهاية حلم وبداية موجة تعاطف عالمية

فبعد خسارة البرتغال بهدف دون رد في دور الـ16، وقف كريستيانو رونالدو عاجزا عن إخفاء دموعه، لتتحول صورته وهو يبكي إلى المشهد الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو

وبينما كان الملايين يتابعون لحظة الانكسار، أدرك الجميع أن اللاعب الذي صنع المجد لسنوات طويلة كان يعيش آخر فصول رحلته في كأس العالم، بعدما أكد أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة له في البطولة.

أسطورة لا تختصرها بطولة

ورغم عدم نجاحه في رفع كأس العالم، فإن مسيرة رونالدو تبقى واحدة من الأكثر استثنائية في تاريخ اللعبة، بعدما حطم عشرات الأرقام القياسية وقاد منتخب البرتغال لتحقيق لقب كأس الأمم الأوروبية ودوري الأمم الأوروبية، إلى جانب إنجازاته التاريخية مع الأندية.

كريستيانو رونالدو

الإعلامي أشرف بن عياد كان من أبرز المتعاطفين مع النجم البرتغالي، مؤكدًا أن قيمة رونالدو لا يمكن اختزالها في لقب مونديالي، وأن ما قدمه لكرة القدم سيظل حاضرًا في ذاكرة الجماهير لعقود.

الجماهير والمشاهير الجميع بكى

ولم تقتصر مشاعر الحزن على الجماهير البرتغالية، بل امتدت إلى مشجعين من مختلف أنحاء العالم.

وامتلأت منصات التواصل برسائل الدعم، فيما ظهرت المؤثرة الأردنية سارة حدادين متأثرة بخروج البرتغال.

كما لفت صانع المحتوى الشهير "سبيد"، المعروف بعشقه لرونالدو، الأنظار بعدما ظهر باكيًا عقب المباراة، في مشهد عكس حجم التأثير الذي يتركه النجم البرتغالي في قلوب محبيه.

ليست المرة الأولى محطات بكى فيها رونالدو

لم تكن دموع مونديال 2026 الأولى في مسيرة "الدون"، فقد عرف الجمهور وجهه الإنساني في أكثر من مناسبة مؤثرة.

كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي

في نهائي كأس أمم أوروبا 2016، غادر رونالدو المباراة مصابًا بعد دقائق قليلة، وانهمرت دموعه ظنًا أن حلم التتويج انتهى، قبل أن يعود ويحتفل باللقب التاريخي بعد فوز البرتغال على فرنسا.

وفي يورو 2024، ظهر متأثرًا بعدما أهدر ركلة جزاء أمام سلوفينيا في الأوقات الإضافية، قبل أن يستعيد توازنه ويساهم في تأهل منتخب بلاده بركلات الترجيح.

كما بكى خلال مونديال 2022 عقب خسارة البرتغال أمام المغرب في ربع النهائي، عندما غادر أرض الملعب مدركًا أن حلم التتويج بكأس العالم يبتعد أكثر فأكثر.

وداع يليق بالأساطير

قد يغيب اسم كريستيانو رونالدو عن النسخ المقبلة من كأس العالم، لكن حضوره سيبقى خالدا في ذاكرة البطولة فالأرقام القياسية، والإنجازات، واللحظات الإنسانية التي عاشها داخل المستطيل الأخضر جعلت منه أكثر من مجرد لاعب كرة قدم.

وفي ليلة وداعه للمونديال، لم تكن دموع رونالدو تعبيرا عن خسارة مباراة فقط، بل كانت عنوانا لنهاية رحلة استثنائية استمرت أكثر من عقدين، رحلة صنعت أسطورة سيظل التاريخ يرويها للأجيال القادمة.

البرتغال مونديال 2026 كريستيانو رونالدو كأس العالم 2026 كأس العالم نهائي كأس أمم أوروبا 2016

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

منحة شهرية

بشرى لملايين العاملين.. منحة شهرية جديدة وصرف زيادات الأجور رسميًا مع أول مرتب بالسنة المالية

صورة أرشيفية

وفيات في الشرقية وظهور بالقاهرة والإسماعيلية .. زحف الثعابين يثير ذعر المواطنين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. كم سعر عيار 21؟

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

ترشيحاتنا

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

تمساح شبرامنت

تفاصيل ليلة الرعب في الجيزة.. حقيقة تمساح شبرامنت الذي هز منصات التواصل الاجتماعي

أسعار السجائر

الـ LM بكام؟.. أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الخميس 2 يوليو 2026 في مصر

بالصور

برج الجدي حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. قرار حكيم يغير مسارك للأفضل

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. اجتهادك يفتح أمامك أبواب النجاح

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير
قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير
قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه

بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه
بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه
بق الفراش يهاجم غرف النوم.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف الحل الأسرع للقضاء عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد