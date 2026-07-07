دموع الأسطورة.. بكاء رونالدو يهز العالم ويكتب النهاية الحزينة لرحلته في المونديال

لم تكن صافرة النهاية في مواجهة البرتغال وإسبانيا مجرد إعلان لخروج منتخب من كأس العالم 2026، بل كانت لحظة وداع مؤثرة لأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

نهاية حلم وبداية موجة تعاطف عالمية

فبعد خسارة البرتغال بهدف دون رد في دور الـ16، وقف كريستيانو رونالدو عاجزا عن إخفاء دموعه، لتتحول صورته وهو يبكي إلى المشهد الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبينما كان الملايين يتابعون لحظة الانكسار، أدرك الجميع أن اللاعب الذي صنع المجد لسنوات طويلة كان يعيش آخر فصول رحلته في كأس العالم، بعدما أكد أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة له في البطولة.

أسطورة لا تختصرها بطولة

ورغم عدم نجاحه في رفع كأس العالم، فإن مسيرة رونالدو تبقى واحدة من الأكثر استثنائية في تاريخ اللعبة، بعدما حطم عشرات الأرقام القياسية وقاد منتخب البرتغال لتحقيق لقب كأس الأمم الأوروبية ودوري الأمم الأوروبية، إلى جانب إنجازاته التاريخية مع الأندية.

الإعلامي أشرف بن عياد كان من أبرز المتعاطفين مع النجم البرتغالي، مؤكدًا أن قيمة رونالدو لا يمكن اختزالها في لقب مونديالي، وأن ما قدمه لكرة القدم سيظل حاضرًا في ذاكرة الجماهير لعقود.

الجماهير والمشاهير الجميع بكى

ولم تقتصر مشاعر الحزن على الجماهير البرتغالية، بل امتدت إلى مشجعين من مختلف أنحاء العالم.

وامتلأت منصات التواصل برسائل الدعم، فيما ظهرت المؤثرة الأردنية سارة حدادين متأثرة بخروج البرتغال.

كما لفت صانع المحتوى الشهير "سبيد"، المعروف بعشقه لرونالدو، الأنظار بعدما ظهر باكيًا عقب المباراة، في مشهد عكس حجم التأثير الذي يتركه النجم البرتغالي في قلوب محبيه.

ليست المرة الأولى محطات بكى فيها رونالدو

لم تكن دموع مونديال 2026 الأولى في مسيرة "الدون"، فقد عرف الجمهور وجهه الإنساني في أكثر من مناسبة مؤثرة.

في نهائي كأس أمم أوروبا 2016، غادر رونالدو المباراة مصابًا بعد دقائق قليلة، وانهمرت دموعه ظنًا أن حلم التتويج انتهى، قبل أن يعود ويحتفل باللقب التاريخي بعد فوز البرتغال على فرنسا.

وفي يورو 2024، ظهر متأثرًا بعدما أهدر ركلة جزاء أمام سلوفينيا في الأوقات الإضافية، قبل أن يستعيد توازنه ويساهم في تأهل منتخب بلاده بركلات الترجيح.

كما بكى خلال مونديال 2022 عقب خسارة البرتغال أمام المغرب في ربع النهائي، عندما غادر أرض الملعب مدركًا أن حلم التتويج بكأس العالم يبتعد أكثر فأكثر.

وداع يليق بالأساطير

قد يغيب اسم كريستيانو رونالدو عن النسخ المقبلة من كأس العالم، لكن حضوره سيبقى خالدا في ذاكرة البطولة فالأرقام القياسية، والإنجازات، واللحظات الإنسانية التي عاشها داخل المستطيل الأخضر جعلت منه أكثر من مجرد لاعب كرة قدم.

وفي ليلة وداعه للمونديال، لم تكن دموع رونالدو تعبيرا عن خسارة مباراة فقط، بل كانت عنوانا لنهاية رحلة استثنائية استمرت أكثر من عقدين، رحلة صنعت أسطورة سيظل التاريخ يرويها للأجيال القادمة.