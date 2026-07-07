قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة للشراء .. عيار 18 يهبط 42 جنيها ويسجل رقماً قياسياً
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يوليو.. عيار 21 بكام؟
الجرام بكام.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
بخصم 25%.. الزراعة تطلق مشروع «كاري أون» لبيع السلع بأسعار مخفضة
كريستيانو رونالدو يودع كأس العالم: "هذه الأخيرة.. أغادر وضميري مرتاح"
الحكم في استئناف المتهمين في قضية وفاة السباح يوسف محمد.. بعد قليل
ليس ميسي فقط..علاء نبيل: مواجهة الأرجنتين ستكون غاية في الصعوبة
نظر دعوى حبس أحمد عز لعدم سداده أجر خادم بقيمة 570 ألف جنيه.. بعد قليل
بين خبرة ميسي وطموح صلاح.. مصر والأرجنتين في صدام مونديالي الليلة
حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة إلى حسام حسن: حققتم أعظم إنجاز في تاريخ الكرة المصرية
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026
قبل مواجهة الحسم.. لماذا تُعد الأرجنتين أصعب اختبار في تاريخ منتخب مصر بكأس العالم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريستيانو رونالدو يودع كأس العالم: "هذه الأخيرة.. أغادر وضميري مرتاح"

رونالدو
رونالدو
إسلام مقلد

أكد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، أن مشاركته في كأس العالم 2026 كانت الأخيرة في مسيرته، معربًا عن حزنه بعد وداع البطولة بالخسارة أمام منتخب إسبانيا بهدف دون رد في دور الـ16، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه يغادر وهو يشعر براحة الضمير بعدما قدم كل ما يملك داخل الملعب.

وخسر المنتخب البرتغالي أمام نظيره الإسباني بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، لتنتهي رحلة "الدون" في آخر مشاركة مونديالية له.

رونالدو: افتقدنا قليلًا من الحظ

وفي تصريحات نقلها موقع "O Jogo" البرتغالي، قال رونالدو عقب المباراة: "افتقرنا إلى قليل من الحظ. استقبلنا هدفًا في الدقائق الأخيرة، وكانت المباراة متكافئة إلى حد كبير، لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "من الطبيعي أن أشعر بالحزن بعد الخروج بهذه الطريقة، لكنني قلت أمس أيضًا إنني سأبذل كل ما أستطيع، وهذا ما فعلته. أغادر وضميري مرتاح، والحياة تستمر".

آخر كأس عالم

وحسم قائد البرتغال الجدل بشأن مستقبله في البطولة العالمية، مؤكدًا أن نسخة 2026 كانت الأخيرة بالنسبة له.

وقال: "صحيح أن هذه كانت آخر بطولة كأس عالم بالنسبة لي. أما بقية مستقبلي فسأناقشه مع عائلتي، ولن أتخذ أي قرار متسرع".

وأضاف: "سأستيقظ غدًا كما أنا. حققت ثلاثة ألقاب مع المنتخب، بعدما لم تكن البرتغال قد فازت بأي لقب من قبل، ويبقى لقب يورو 2016 الأفضل بالنسبة لي. سأستيقظ بسلام، فغدًا يوم جديد".

إشادة بإسبانيا

ورأى رونالدو أن منتخب إسبانيا يملك كل المقومات للمنافسة بقوة على لقب كأس العالم.

وقال: "أعتقد أن إسبانيا ستبلغ النهائي أو ستكون قريبة جدًا منه. بذلنا كل ما لدينا، وعندما يحدث ذلك فلا مجال للشكوى".

رسالة إلى مارتينيز

كما حرص قائد البرتغال على توجيه رسالة شكر إلى المدير الفني روبرتو مارتينيز، الذي أعلن رحيله عن تدريب المنتخب عقب نهاية المباراة.

وقال: "استمتعت كثيرًا بالعمل معه. إنه مدرب رائع، وما قدمه للبرتغال كان مهمًا للغاية. فاز معنا بلقب، وأشكره على كل ما قدمه وأتمنى له التوفيق".

رضا رغم الألم

واعترف رونالدو بأن تلقي هدف متأخر والخروج من البطولة كان أمرًا مؤلمًا، لكنه أكد رضاه الكامل عن المجهود الذي بذله طوال البطولة.

وقال: "أغادر حزينًا لأن المباراة كان يمكن أن تنتهي بأي نتيجة، لكنني أغادر أيضًا وضميري مرتاح".

نصيحة لنفسه قبل مونديال 2006

واختتم النجم البرتغالي تصريحاته بالإجابة عن سؤال حول النصيحة التي كان سيوجهها إلى نفسه قبل أول مشاركة له في كأس العالم عام 2006، قائلاً: "سأقول له أن يبذل دائمًا أقصى ما لديه. عندما تفعل ذلك، تغادر وضميرك مرتاح. تمثيل المنتخب كان دائمًا شرفًا عظيمًا بالنسبة لي، وفي النهاية شعرت بالحزن، لكن أيضًا بالراحة لأنني قدمت كل شيء".

كريستيانو رونالدو رونالدو كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب إسبانيا منتخب البرتغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

صورة أرشيفية

وفيات في الشرقية وظهور بالقاهرة والإسماعيلية .. زحف الثعابين يثير ذعر المواطنين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. كم سعر عيار 21؟

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

صورة أرشيفية

لماذا تخرج الثعابين الآن .. خبير يكشف سر نشاطها المفاجئ

ترشيحاتنا

أرشيفية

بدء محاكمة المتهم بإنهاء حياة رجل أعمال وتقطيع جثمانه بالتجمع

المستشار وجدي عبد المنعم

سماع الشهود في محاكمة 57 متهما بخلية النزهة.. السبت

أرشيفية

حبس المتهم بالتعدى على والدته بالضرب في دار السلام

بالصور

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ...حدسك يقودك إلى القرار الصحيح

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الجدي حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. قرار حكيم يغير مسارك للأفضل

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. اجتهادك يفتح أمامك أبواب النجاح

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير
قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير
قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد