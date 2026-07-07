الحرارة تزيد نشاطها.. الصحة تكشف خطة مواجهة لدغات الثعابين والعقارب

أكدت وزارة الصحة والسكان جاهزية منظومة الرعاية الصحية للتعامل مع حالات لدغات الثعابين والعقارب خلال فصل الصيف، مشددة على توافر الأمصال بالمستشفيات العامة والمركزية، وضرورة التوجه إليها فور التعرض لأي إصابة، بالتزامن مع زيادة نشاط الزواحف والعقارب في المناطق الحارة والريفية والصحراوية.

جاهزية المستشفيات وتوفير الأمصال

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وضعت خطة متكاملة للتعامل مع حالات لدغات الثعابين والعقارب خلال موسم الصيف، موضحًا أن جميع المستشفيات العامة والمركزية مجهزة لاستقبال المصابين وتقييم حالتهم الصحية وتقديم العلاج اللازم، بما في ذلك الأمصال المضادة للدغات.

وأكد أن سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى فور التعرض للدغة تمثل العامل الأهم في التعامل مع الحالة والحد من أي مضاعفات محتملة.

تحذير من استخدام المصل خارج المستشفيات

وشدد عبد الغفار على أن أمصال الثعابين والعقارب لا تُستخدم إلا داخل المستشفيات وتحت إشراف طبي، نظرًا لما تتطلبه من تقييم دقيق للحالة الصحية ومتابعة المريض أثناء تلقي العلاج، داعيًا المواطنين إلى عدم محاولة الحصول على المصل أو استخدامه خارج المنشآت الطبية.

لا زيادة في معدلات الإصابات

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن معدلات التعرض للدغات الثعابين والعقارب خلال العام الحالي لم تشهد أي زيادة مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدًا أن الأرقام المسجلة حتى الآن تقع ضمن المعدلات الطبيعية التي يتم رصدها سنويًا.

الحرارة المرتفعة تزيد نشاط الثعابين والعقارب

وأشار عبد الغفار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة نشاط الثعابين والعقارب، خاصة في المحافظات التي تشهد طقسًا شديد الحرارة، وكذلك في المناطق الريفية والصحراوية، وهو ما يستدعي توخي الحذر واتباع إجراءات الوقاية، مع الإسراع في طلب الرعاية الطبية حال التعرض لأي لدغة.

دعوة لسرعة التوجه إلى المستشفى

وأكدت وزارة الصحة أن التعامل السريع مع الإصابة داخل المستشفيات هو الضمان الأساسي للحصول على الرعاية المناسبة، مشيرة إلى أن منظومة الطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع مثل هذه الحالات، في إطار خطة الوزارة للحفاظ على صحة المواطنين خلال أشهر الصيف.