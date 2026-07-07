مصدر أمني: انفجارات قرب فندق يقيم فيه ماكرون بدمشق.. وأنباء عن وصوله إلى قصر الشعب



أفاد مصدر أمني بوقوع انفجارات في العاصمة السورية دمشق، اليوم ، بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد صحفيون أن الانفجاران وقعا قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي في العاصمة السورية، فيما ذكر صحفيون لوسائل إعلام محلية، بوصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قصر الشعب للقاء الرئيس السوري.

وأُغلقت الطرق، وفرضت إجراءات أمنية مشددة عقب الانفجار.

وذكر شاهد عيان من رويترز أنه سمع دوي انفجارات في المنطقة، وشاهد تصاعد الدخان.

ويُعدّ ماكرون أول زعيم أوروبي بارز يزور دمشق منذ رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

ووقع انفجاران قرب مقر وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق.