الولايات المتحدة تبدي قلقها بعد إجراء الصين تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم / الثلاثاء /، عن قلقها البالغ بعد إجراء الصين تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي يحمل رأسا حربيا من غواصة في المحيط الهادئ.

وذكرت الخارجية الأمريكيةـ في بيان ـ إن التوسع السريع والمبهم لترسانة بكين النووية يشكل مصدرا لقلق بالغ للمنطقة وللعالم.

وأضافت "أنه في وقت تبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة أكثر من أي وقت مضى لمنع الانتشار النووي، تقوم الصين بالعكس تماما".

وجددت واشنطن دعوتها إلى الصين للدخول في محادثات جادة بشأن الحد من التسلح والالتزام بآلية منتظمة للإخطار المسبق بجميع عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وعمليات الإطلاق الفضائي، بما يتماشى مع الالتزامات التي تتبعها بقية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وأكدت الولايات المتحدة في ختام البيان أنها ستواصل الوفاء بالتزاماتها الدفاعية تجاه حلفائها وشركائها.

وكانت البحرية الصينية قد أعلنت أمس أن غواصة نووية استراتيجية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني أطلقت بنجاح صاروخا استراتيجيا يحمل رأسا حربيا تدريبيا نحو أعالي البحار في المحيط الهادئ.