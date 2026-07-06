بعد توجيهات الرئيس السيسي.. الزراعة تقرر مضاعفة منافذ بيع السلع لاستقرار الأسعار

أكد خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن وزير الزراعة وجه بمضاعفة أعداد منافذ بيع السلع والمنتجات للمواطنين على مستوى الجمهورية .

وقال خالد جاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" لدينا حوالي 635 منفذ على مستوى الجمهورية ووجه الوزير بمضاعفتها ".



وتابع خالد جاد :" أي مكان تابع لوزارة الزراعة يمكن تأهيله للعمل كمنفذ لبيع السلع سيتم التنفيذ بشكل فوري ".

واكمل خالد جاد :" مضاعفة الإنتاج وزيادة أعداد منافذ بيع السلع يسهم في ضبط واستقرار أسعار السلع ".

ولفت خالد جاد :" سنعمل على توفير المزيد من السلع الأساسية والاستراتيجية في منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية ".

