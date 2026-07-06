تعاون ثقافي لبناني - فلسطيني لتعزيز العلاقات وتبادل الوفود

استقبل وزير الثقافة اللبنانى غسان سلامة، مساء اليوم، سفير دولة فلسطين في لبنان الدكتور محمد الأسعد..حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في المجال الثقافي.

وأوضح السفير الفلسطيني، عقب اللقاء، أن الاجتماع عكس عمق العلاقات الثقافية بين لبنان وفلسطين، مشيراً إلى أنه جرى بحث عدد من القضايا الثقافية، وطلب دعم وزير الثقافة في متابعة ملفات ذات طابع ثقافي على الصعيد الدولي، مؤكداً الاستفادة من خبرات الوزير سلامة في هذا المجال.

وأضاف الأسعد أنه تم التطرق أيضاً إلى التجربة الثقافية الفلسطينية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم وفود ثقافية فلسطينية، إلى جانب إقامة أسابيع ثقافية فلسطينية – لبنانية، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين وتوثيق أواصر التعاون.