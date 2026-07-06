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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توجيه عاجل من وزير الزراعة لمضاعفة أعداد منافذ بيع السلع بالمحافظات

وزير الزراعة
وزير الزراعة
هاني حسين

كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في المشروع القومي "كاري أون" بالشراكة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مستقبل مصر، قائلًا: "وزارة الزراعة شريك رئيسي في تطوير المنافذ الموجودة، لتشمل تبعية المنافذ الحالية للعلامة التجارية المزمع تدشينها، وزيادة عدد المنافذ."

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "من أول أمس، الوزير أعطى تعليماته بحصر الأصول على مستوى الجمهورية، وتأهيل الأماكن الصالحة للتأهيل، لتكون أسواقًا تخدم التجمعات السكانية، بالأخص في الريف، حتى تخدم أهلينا في القرى المصرية والريف المصري."

وكشف أن وزارة الزراعة سوف تساهم في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، قائلًا: "وزير الزراعة أعطى تعليماته بتكثيف الإنتاج في قطاع الثروة الحيوانية والثروة السمكية، لضخ تلك المنتجات في منافذ وزارة الزراعة، بالإضافة إلى توفير أفضل الأماكن التي تصلح لأن تكون منافذ في التجمعات السكانية."

وعن التعاون مع القطاع الخاص، قال: "بالطبع التعاون وثيق مع القطاع الخاص، وسوف نتعامل مع الموردين من القطاع الخاص، بالتعاون مع وزارة التموين، بحيث نضمن مشاركة القطاع الخاص، وأن يكون له مميزات لعرض منتجاته بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي. ميزة المشروع أن المواطن سوف يحصل على منتجات ذات جودة عالية وسعر جيد."
وكشف أن منتجات وزارة الزراعة ستكون مخفضة بنسبة 25%، سواء على مستوى اللحوم أو الدواجن.

الزراعة السلع اسعار السلع مصر اخبار التوك شو

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