متحدث الزراعة يعلن طرح منتجات بأسعار أقل 25% عن السوق.. تفاصيل

كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن أن الوزارة بدأت تنفيذ توجيهات الرئيس بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيراً إلى أن وزير الزراعة وجه بسرعة حصر المواقع التي تصلح لإقامة منافذ بيع جديدة، في إطار شراكة تضم وزارة الزراعة ووزارة التموين وجهاز مستقبل مصر، لتنفيذ مشروع «كاري أون».

شراكة تضم وزارة الزراعة ووزارة التموين وجهاز مستقبل مصر لتنفيذ مشروع «كاري أون»

وأضاف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة اختارت أكثر من 900 منفذ، يجري حالياً تحديد المواقع المناسبة منها لتكون ضمن المشروع، بما يسهم في توسيع شبكة المنافذ على مستوى الجمهورية.

سلع

وزارة الزراعة ستشارك في المشروع بتوفير المواقع المناسبة

وتابع الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة لا تستهدف الاستفادة من مواقع غير مستغلة، وإنما من المساحات البينية والأماكن التي يمكن تجهيزها داخل المواقع القائمة لتتحول إلى أسواق تخدم المناطق السكنية، موضحاً أن وزارة الزراعة ستشارك في المشروع بتوفير المواقع المناسبة، والمساهمة في أعمال الإنشاء بالمواقع التي تحتاج إلى بناء، إلى جانب طرح منتجاتها من مختلف قطاعات الإنتاج.

وأشار إلى أن العمل التنفيذي بدأ بالفعل منذ اليوم الأول، من خلال تطوير وتأهيل المنافذ الحالية البالغ عددها 935 منفذاً، بالتوازي مع استكمال أعمال الحصر والإنشاء للمواقع الجديدة، لتصبح مجمعات تحمل شعار «كاري أون» في معظم المحافظات.

سلع

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن المنافذ الجديدة ستوفر جميع السلع الاستهلاكية والتموينية والغذائية، بما يشمل اللحوم والدواجن والبيض والأرز والسكر ومنتجات وزارة الزراعة، إضافة إلى السلع التي سيوردها موردون من خلال وزارة التموين بأسعار مخفضة.

وأكد أن المشروع سيحقق وفراً في تكلفة السلع، بما ينعكس على أسعارها للمواطنين، مشيراً إلى أن الأسعار ستكون موحدة في جميع المنافذ، وأن منتجات وزارة الزراعة ستطرح بأسعار تقل بنحو 25% عن مثيلاتها في الأسواق، بينما ستخضع أسعار بقية السلع لإشراف وزارة التموين.