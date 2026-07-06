اعتراض وتدمير 116 طائرة أوكرانية مسيرة فوق المناطق الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت واعترضت 116 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق المناطق الروسية من الساعة 08:00 إلى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو.

وبحسب الدفاع الروسية، تم تدمير طائرات بدون طيار معادية فوق أراضي بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك ولينينغراد وأومسك وسمولينسك وتفير وتولا وإقليم كراسنودار ومنطقة موسكو وجمهورية باشكورتوستان وجمهورية القرم وفوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام روسية بأن أكثر من 70 طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة مصفاة نفط ياروسلافل ليلاً.

وأفيد أيضًا أن قوات الدفاع الجوي الروسية صدت هجومًا شنته طائرات بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على منطقة أومسك.