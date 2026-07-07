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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير
قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير
أسماء عبد الحفيظ

يعد الباذنجان المقلي من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، سواء كان يقدم بجانب الأرز أو في أطباق المسقعة أو السندوتشات، إلا أن أكثر ما يزعج ربات البيوت هو امتصاص الباذنجان كميات كبيرة من الزيت أثناء القلي، وهو ما يزيد من السعرات الحرارية ويؤثر في الطعم والقوام.

ويؤكد الشيف مصطفي العمدة، أن هناك خطوة بسيطة قبل قلي الباذنجان يمكن أن تقلل بشكل كبير كمية الزيت التي يمتصها، مع الحفاظ على مذاقه اللذيذ وقوامه المقرمش من الخارج والطري من الداخل.

 

لماذا يمتص الباذنجان كميات كبيرة من الزيت؟

يحتوي الباذنجان على أنسجة إسفنجية مليئة بالفراغات الهوائية، وعند ملامسته للزيت الساخن تمتلئ هذه الفراغات بالزيت بسهولة، خاصة إذا لم يتم تحضيره بالطريقة الصحيحة قبل القلي.

كما أن انخفاض حرارة الزيت أو وضع كمية كبيرة من شرائح الباذنجان في المقلاة مرة واحدة يزيد من امتصاص الزيت ويجعل القلي أقل جودة.

 

السر الذي يغيب عن كثيرين

ينصح الطهاة برش شرائح الباذنجان بالقليل من الملح قبل القلي وتركها لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة.

تساعد هذه الخطوة على سحب جزء من الماء الموجود داخل الباذنجان، مما يقلل الفراغات التي تمتلئ بالزيت أثناء القلي، كما تساهم في تحسين القوام وتقليل الطعم المر الذي قد يوجد في بعض الأنواع.

بعد انتهاء المدة، يجب تجفيف شرائح الباذنجان جيدًا باستخدام مناشف المطبخ أو المناديل الورقية قبل وضعها في الزيت الساخن.

 

لا تتجاهلي تجفيف الباذنجان

يعد تجفيف الباذنجان بعد غسله أو بعد رشه بالملح من أهم الخطوات التي يغفل عنها كثيرون.

فوجود الماء على سطح الشرائح يؤدي إلى تناثر الزيت عند القلي، كما يجعل الباذنجان يمتص كمية أكبر من الزيت ويؤخر تكوين القشرة الذهبية المقرمشة.

 

احرصي على سخونة الزيت

يشدد خبراء الطهي على أن الزيت يجب أن يكون ساخنًا بدرجة مناسبة قبل إضافة الباذنجان.

فعندما يكون الزيت باردًا، تمتص الشرائح كمية أكبر من الزيت قبل أن تبدأ في النضج، أما الزيت الساخن فيساعد على تكوين طبقة خارجية سريعة تقلل من امتصاص الدهون.

 

لا تكدسي المقلاة

من الأخطاء الشائعة وضع كمية كبيرة من الباذنجان في الزيت دفعة واحدة.

هذا الأمر يؤدي إلى انخفاض حرارة الزيت، وبالتالي يمتص الباذنجان كمية أكبر من الدهون، لذلك يفضل قليه على دفعات صغيرة لضمان الحصول على لون ذهبي وقوام مقرمش.

 

هل يساعد الدقيق أو النشا؟

يلجأ بعض الطهاة إلى تغليف شرائح الباذنجان بطبقة خفيفة جدًا من النشا أو الدقيق قبل القلي.

وتساعد هذه الطريقة على تكوين غلاف رقيق يقلل من امتصاص الزيت، كما يمنح الباذنجان قرمشة مميزة بعد النضج.

 

ما أفضل نوع زيت للقلي؟

يفضل استخدام الزيوت المخصصة للقلي والتي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، مع تجنب إعادة استخدام الزيت مرات كثيرة، لأن ذلك يؤثر في نكهة الطعام وجودته.

كما ينصح بتصفية الزيت بعد كل استخدام إذا كان سيستخدم مرة أخرى، مع عدم خلط الزيت الجديد بالقديم.

 

نصائح للحصول على باذنجان مقلي مقرمش

لتحضير الباذنجان المقلي بطريقة صحية وشهية، اتبعي هذه النصائح:

  • رشي شرائح الباذنجان بالقليل من الملح واتركيها لمدة 20 إلى 30 دقيقة.
  • جففي الشرائح جيدًا قبل القلي.
  • استخدمي زيتًا ساخنًا بدرجة مناسبة.
  • لا تضعي كمية كبيرة من الشرائح في المقلاة.
  • اقلبي الباذنجان مرة أو مرتين فقط حتى ينضج.
  • ضعي الشرائح بعد القلي على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

هل يمكن تقليل الزيت أكثر؟

إذا كنت ترغبين في تقليل الدهون بشكل أكبر، يمكنك تحضير الباذنجان في الفرن أو باستخدام القلاية الهوائية بعد دهنه بطبقة خفيفة من الزيت، وهي طريقة تمنح نتائج جيدة مع سعرات حرارية أقل.

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قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

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قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

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