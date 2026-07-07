الذهب يتراجع للجلسة الثانية مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، بعدما أعادت الهجمات الجديدة على السفن التجارية في مضيق هرمز إلى الواجهة المخاطر التي تهدد حركة شحن النفط والغاز الطبيعي عبر الممر البحري الحيوي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة وصلت إلى 0.9% ليتداول قرب 4,125 دولارًا للأوقية، بعدما سجل تراجعًا بنسبة 0.3% في جلسة الاثنين؛ بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج الامريكية.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 4,138.55 دولارًا للأوقية.

كما انخفضت الفضة بنسبة 0.9% إلى 61.51 دولارًا للأوقية، بينما استقر البلاتين دون تغير يُذكر، وارتفع البلاديوم بشكل طفيف، في حين ظل مؤشر بلومبرج الفوري للدولار الأمريكي مستقراً.

وجاءت الضغوط على المعدن النفيس بعد تقارير أفادت بتعرض ناقلة نفط لهجوم شرق سلطنة عُمان، فيما نقل موقع أكسيوس أن إيران أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع أسعار النفط مجددًا، ما أعاد المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية، وزاد من احتمالات استمرار البنوك المركزية، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وهو ما يُعد عاملًا سلبيًا للذهب الذي لا يدر عائدًا.

ورغم التراجع، لا يزال الذهب يتحرك ضمن نطاق تداول محدود، في ظل ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على مؤشرات أوضح بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وكانت توقعات رفع الفائدة قد ارتفعت عقب تبني رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش موقفًا متشددًا، قبل أن تتراجع مجددًا بعد صدور بيانات وظائف أمريكية جاءت أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقالت رونا أوكونيل، رئيسة أبحاث الأسواق في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا لدى ستون إكس جروب، إن الأسواق أصبحت تتبنى نظرة أكثر حذرًا بشأن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية، وهو ما وفر بعض الدعم للأصول الحقيقية، ومن بينها الذهب.

وأضافت أن المعدن الأصفر لا يزال يتداول بأكثر من 20% دون مستوياته التي سجلها قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لكنه تمكن مؤخرًا من تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ مايو، كما عاد للتداول فوق مستوى 4 آلاف دولار للأوقية بعد كسره في وقت سابق.

وأوضحت أن عمليات شراء محدودة بغرض اقتناص الفرص ساعدت الذهب على العودة فوق متوسطه المتحرك لعشرة أيام، مشيرة إلى أن المؤشرات الفنية لا تزال تتيح مجالًا لمزيد من الارتفاع، رغم مواجهة السعر مستوى مقاومة قرب 4,180 دولارًا للأوقية، بينما يجد دعمًا فنيًا أعلى مستوى 4,130 دولارًا.