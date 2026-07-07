محاكمة 3 متهمين بـ«خلية داعش عين شمس».. السبت

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، السبت المقبل الموافق 11 يوليو 2026، فض الأحراز في محاكمة 3 متهمين بتهمة الانضمام لداعش، في القضية رقم 940 لسنة 2025 جنايات عين شمس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من 2015 وحتي 16 مارس 2021، أسس المتهم الأول خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الثاني والثالث انضما لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين حيازة أسلحة نارية وذخيرة.