ليس ميسي فقط..علاء نبيل: مواجهة الأرجنتين ستكون غاية في الصعوبة

أكد علاء نبيل، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، أن مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين ستكون في غاية الصعوبة، مشيرًا إلى أن المنتخب لا يواجه ليونيل ميسي فقط، بل يواجه مجموعة من أفضل لاعبي العالم.

وقال نبيل، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، والمذاع على قناة "CBC": "مباراة مصر والأرجنتين صعبة جدًا، فنحن لا نواجه ميسي فقط، بل منتخبًا يضم لاعبين كبارًا، وندخل معركة قوية نعتمد فيها على تكتيك حسام حسن واختياراته للتشكيل، وفي حال تحقيق الفوز ستكون أكبر فرحة في تاريخ مصر".

وأضاف: "ياسر إبراهيم يرتكب العديد من الأخطاء بالقرب من منطقة الجزاء، وهذه نقطة خطيرة جدًا، لأن لاعبي الأرجنتين يجيدون استغلال الكرات الثابتة، لذلك يجب تنبيهه قبل المباراة".



وتابع: "يجب استغلال الأخطاء التي يحصل عليها إمام عاشور أمام منطقة الجزاء، لأن حسام حسن يمتلك أفكارًا تكتيكية مميزة في تنفيذ الضربات الثابتة".

وعن تشكيل منتخب مصر، قال: "أتوقع أن يبدأ مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه كريم حافظ، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وفي الوسط مروان عطية، ومهند لاشين، وإمام عاشور، وفي الهجوم هيثم حسن، ومحمد صلاح، وزيكو".

واختتم نبيل تصريحاته قائلًا: "إبراهيم حسن هو من اكتشف وجود أوراق ناقصة في ملف مشاركة هيثم حسن مع منتخب مصر في كأس العالم، بعدما تبين عدم تغيير الجنسية الرياضية للاعب على موقع (فيفا)، وتم إنهاء الإجراءات قبل مباراة إيران، وهذه معلومة من داخل منتخب مصر".