من الفوز بسداسية لموقعة أوريجي.. تاريخ مواجهات صلاح وميسي قبل لقاء مصر والأرجنتين

يستعد محمد صلاح قائد منتخب مصر لموقعة جديدة في مشوار الفراعنة التاريخي بكأس العالم 2026 بعد الوصول إلى دور الـ 16 حيث يواجه الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

ويواجه منتخب مصر منافسه الأرجنتين اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة في دور الـ 16من كأس العالم.

تاريخ مواجهات صلاح وميسي

ورغم كونها المباراة الأولى بشكل رسمي على مستوى المنتخبات بين محمد صلاح وليونيل ميسي لكن سبق وتواجه الفرعون مع البرغوث في مواقع أوروبية أحدها مازال خالدا في التاريخ.

في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016 حينما كان محمد صلاح لاعبا في صفوف روما الإيطالي كان ميسي وقتها يقود فريق برشلونة

وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 على ملعب الأولمبيكو بروما قبل أن يفوز برشلونة على الفريق الإيطالي في موقعة الإياب بالكامب نو بنتيجة 6-1 وغاب وقتها الفرعون عن روما.

فيما يعد اللقاء الخالد في التاريخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 حينما حقق برشلونة بقيادة ميسي الفوز على ليفربول في حضور الفرعون بنتيجة 3-0.

لكن لقاء العودة بين برشلونة وليفربول كان الأكثر إثارة وغاب عنه محمد صلاح وقتها للإصابة لكن نجح الريدز في إقصاء الكتالوني بعد الفوز بنتيجة تاريخية 4-0 في موقعة عرفت إعلاميا بموقعة “أوريجي”.

ويعد اللقاء بين صلاح وميسي على مستوى المنتخبات الأول من نوعه والثالث في تاريخ لقاءاتهم.