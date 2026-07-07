الزمالك يستقر على قيد ثنائي الفريق فوق السن ..تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور، ان مسؤولي نادي الزمالك استقروا على قيد الثنائي محمد إبراهيم ومحمد السيد ضمن قائمة الفريق الأولى (فوق السن) للموسم الجديد، في ظل أزمة إيقاف القيد التي تمنع النادي من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف الغندور عبر برنامج "ستاد المحور": "جاء هذا القرار بهدف إفساح المجال أمام قيد خمسة لاعبين في قائمة تحت السن، بما يمنح الجهاز الفني فرصة أكبر للاعتماد على العناصر الشابة خلال الموسم الجديد.

يُذكر أن مسؤولي الزمالك لم يحسموا أمر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، في ظل سعي النادي حول التعاقد مع مدرب أجنبي ليقود الفريق في الموسم المقبل.