الجرام بكام.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، وذلك بعد التراجع الذي سجلته خلال جلسة أمس، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين للأسواق العالمية، خاصة مع متابعة تحركات سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا في حركة المعدن النفيس.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار حالة الحذر داخل سوق الذهب، مع انتظار أي تطورات اقتصادية أو قرارات نقدية قد تدفع الأسعار إلى الصعود مجددًا أو مواصلة التراجع خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم مستويات مستقرة، وجاءت كالتالي:

عيار 24: 6674.29 جنيهًا.

عيار 21: 5840 جنيهًا.

عيار 18: 5005.71 جنيهًا.

عيار 14: 3893.33 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 46720 جنيهًا.

أوقية الذهب: 207570 جنيهًا.

ويظل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية، لذلك يحظى باهتمام كبير من المواطنين والمقبلين على شراء المشغولات الذهبية.

لماذا استقرت الأسعار؟

يرجع استقرار أسعار الذهب محليًا إلى توازن عدد من العوامل المؤثرة في السوق، أبرزها استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تحركات الأوقية في البورصات العالمية التي لم تشهد تغيرات حادة خلال الساعات الأخيرة.

كما يواصل المستثمرون متابعة التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة البيانات الأمريكية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الذهب عالميًا.

الذهب يتحرك داخل نطاق سعري محدود

ووفقًا لتحليل منصة «جولد بيليون»، يتحرك الذهب في السوق المصرية داخل نطاق سعري محدود، بعدما فشل عيار 21 في الاستقرار أعلى مستوى 5900 جنيه، وهو ما يعكس حالة التوازن الحالية بين عوامل الصعود والهبوط.

وأشارت المنصة إلى أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه حدّ من فرص تسجيل الذهب لموجة ارتفاع جديدة في السوق المحلية، رغم استمرار التذبذب في الأسواق العالمية.

مؤشرات الاقتصاد تدعم استقرار السوق

ساهم تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية واستمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية في دعم استقرار سوق الصرف، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب داخل السوق المصرية.

ويرى مراقبون أن استقرار سعر الدولار محليًا يقلل من الضغوط التي قد تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع، خاصة مع ارتباط تسعير المعدن النفيس بالسوق العالمية وسعر العملة الأمريكية.

ما الذي يحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة؟

يتوقع محللون أن تظل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة رهينة عدد من المتغيرات، في مقدمتها:

حركة أسعار الأوقية في الأسواق العالمية.

قرارات السياسة النقدية الأمريكية بشأن أسعار الفائدة.

أداء الدولار عالميًا ومحليًا.

حجم الطلب على الذهب داخل السوق المصرية.

ويرى رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن أي تغيرات جوهرية في هذه العوامل قد تدفع الأسعار إلى التحرك صعودًا أو هبوطًا خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق.

نصائح للمقبلين على شراء الذهب

وينصح خبراء سوق الذهب المواطنين الراغبين في الشراء بمتابعة الأسعار بشكل يومي، مع احتساب قيمة المصنعية التي تختلف من محل لآخر، وعدم الاعتماد على سعر الجرام المعلن فقط عند اتخاذ قرار الشراء، خاصة في ظل استمرار التذبذب الذي يشهده سوق الذهب عالميًا.