قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة للشراء .. عيار 18 يهبط 42 جنيها ويسجل رقماً قياسياً
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يوليو.. عيار 21 بكام؟
الجرام بكام.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
بخصم 25%.. الزراعة تطلق مشروع «كاري أون» لبيع السلع بأسعار مخفضة
كريستيانو رونالدو يودع كأس العالم: "هذه الأخيرة.. أغادر وضميري مرتاح"
الحكم في استئناف المتهمين في قضية وفاة السباح يوسف محمد.. بعد قليل
ليس ميسي فقط..علاء نبيل: مواجهة الأرجنتين ستكون غاية في الصعوبة
نظر دعوى حبس أحمد عز لعدم سداده أجر خادم بقيمة 570 ألف جنيه.. بعد قليل
بين خبرة ميسي وطموح صلاح.. مصر والأرجنتين في صدام مونديالي الليلة
حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة إلى حسام حسن: حققتم أعظم إنجاز في تاريخ الكرة المصرية
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026
قبل مواجهة الحسم.. لماذا تُعد الأرجنتين أصعب اختبار في تاريخ منتخب مصر بكأس العالم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجرام بكام.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، وذلك بعد التراجع الذي سجلته خلال جلسة أمس، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين للأسواق العالمية، خاصة مع متابعة تحركات سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا في حركة المعدن النفيس.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار حالة الحذر داخل سوق الذهب، مع انتظار أي تطورات اقتصادية أو قرارات نقدية قد تدفع الأسعار إلى الصعود مجددًا أو مواصلة التراجع خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم مستويات مستقرة، وجاءت كالتالي:

عيار 24: 6674.29 جنيهًا.

عيار 21: 5840 جنيهًا.

عيار 18: 5005.71 جنيهًا.

عيار 14: 3893.33 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 46720 جنيهًا.

أوقية الذهب: 207570 جنيهًا.

ويظل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية، لذلك يحظى باهتمام كبير من المواطنين والمقبلين على شراء المشغولات الذهبية.

لماذا استقرت الأسعار؟

يرجع استقرار أسعار الذهب محليًا إلى توازن عدد من العوامل المؤثرة في السوق، أبرزها استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تحركات الأوقية في البورصات العالمية التي لم تشهد تغيرات حادة خلال الساعات الأخيرة.

كما يواصل المستثمرون متابعة التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة البيانات الأمريكية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الذهب عالميًا.

الذهب يتحرك داخل نطاق سعري محدود

ووفقًا لتحليل منصة «جولد بيليون»، يتحرك الذهب في السوق المصرية داخل نطاق سعري محدود، بعدما فشل عيار 21 في الاستقرار أعلى مستوى 5900 جنيه، وهو ما يعكس حالة التوازن الحالية بين عوامل الصعود والهبوط.

وأشارت المنصة إلى أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه حدّ من فرص تسجيل الذهب لموجة ارتفاع جديدة في السوق المحلية، رغم استمرار التذبذب في الأسواق العالمية.

مؤشرات الاقتصاد تدعم استقرار السوق

ساهم تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية واستمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية في دعم استقرار سوق الصرف، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب داخل السوق المصرية.

ويرى مراقبون أن استقرار سعر الدولار محليًا يقلل من الضغوط التي قد تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع، خاصة مع ارتباط تسعير المعدن النفيس بالسوق العالمية وسعر العملة الأمريكية.

ما الذي يحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة؟

يتوقع محللون أن تظل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة رهينة عدد من المتغيرات، في مقدمتها:

حركة أسعار الأوقية في الأسواق العالمية.

قرارات السياسة النقدية الأمريكية بشأن أسعار الفائدة.

أداء الدولار عالميًا ومحليًا.

حجم الطلب على الذهب داخل السوق المصرية.

ويرى رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن أي تغيرات جوهرية في هذه العوامل قد تدفع الأسعار إلى التحرك صعودًا أو هبوطًا خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق.

نصائح للمقبلين على شراء الذهب

وينصح خبراء سوق الذهب المواطنين الراغبين في الشراء بمتابعة الأسعار بشكل يومي، مع احتساب قيمة المصنعية التي تختلف من محل لآخر، وعدم الاعتماد على سعر الجرام المعلن فقط عند اتخاذ قرار الشراء، خاصة في ظل استمرار التذبذب الذي يشهده سوق الذهب عالميًا.

الذهب الذهب في مصر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

صورة أرشيفية

وفيات في الشرقية وظهور بالقاهرة والإسماعيلية .. زحف الثعابين يثير ذعر المواطنين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. كم سعر عيار 21؟

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

صورة أرشيفية

لماذا تخرج الثعابين الآن .. خبير يكشف سر نشاطها المفاجئ

ترشيحاتنا

برج الحوت

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ...حدسك يقودك إلى القرار الصحيح

برج الجدي

برج الجدي حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. قرار حكيم يغير مسارك للأفضل

برج الأسد

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. اجتهادك يفتح أمامك أبواب النجاح

بالصور

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ...حدسك يقودك إلى القرار الصحيح

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الجدي حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. قرار حكيم يغير مسارك للأفضل

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. اجتهادك يفتح أمامك أبواب النجاح

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير
قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير
قبل قلي الباذنجان.. هذه الخطوة تقلل امتصاص الزيت بشكل كبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد