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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آلاء عمر: لاعبو منتخب مصر أقوى من الأرجنتين باستثناء ميسي.. فيديو

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

أكدت الناقدة الرياضية آلاء عمر أن منتخب الأرجنتين يعتمد بشكل كبير على نجمه ليونيل ميسي، معتبرة أن المنتخب المصري يمتلك عناصر أقوى في معظم المراكز، باستثناء وجود ميسي، مشيرة إلى أن محمد صلاح قادر على منافسة النجم الأرجنتيني، كما علقت على مشوار الأرجنتين في البطولة.

وقالت آلاء عمر خلال لقئاها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": «حاليًا الأرجنتين هي ميسي ومش صعب نغلبه، وطريق الأرجنتين في البطولة لاعبت منتخبات ضعيفة ومتوسطة، وميسي كان المفروض يطرد من أول ماتش أصلًا».

وأضافت : «ميسي لاعب ذكي جدًا، أول 10 دقايق بيتمشى في الملعب ويشوف نقاط ضعف الفريق الآخر، والأرجنتين كلها بتخدم على ميسي».

وتابعت: «اللاعيبة اللي عندنا أقوى من منتخب الأرجنتين، لكن باستثناء ميسي، بس إحنا عندنا محمد صلاح منافس ميسي».

واختتمت: «والأرجنتين مختلفة عن البرازيل، لأن الأرجنتين كلها بتخدم على ميسي».

آلاء عمر لاعبو منتخب مصر الأرجنتين ميسي

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