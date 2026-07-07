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العدالة أولًا.. طب أسنان سوهاج تعلق على رسوب 65.77% من طلاب الفرقة الأولى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العدالة أولًا.. طب أسنان سوهاج تعلق على رسوب 65.77% من طلاب الفرقة الأولى

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

كشفت النتائج الرسمية التي أعلنتها جامعة سوهاج عن ارتفاع نسبة الرسوب بين طلاب الفرقة الأولى بكلية طب وجراحة الفم والأسنان، بعدما بلغت نسبة النجاح 34.23% فقط، وهو ما يعني رسوب 65.77% من الطلاب، في نتيجة تعكس استمرار الجامعة في تطبيق معايير التقييم الصارمة دون أي مجاملة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمبادئ الجودة والشفافية في أعمال الامتحانات.

وأعلنت الجامعة اعتماد نتيجة الفرقة الأولى بنسبة نجاح بلغت 34.23%، بينما سجلت الفرقة الثانية نسبة نجاح مرتفعة وصلت إلى 86.85%، وذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بدقة، وفق الضوابط الأكاديمية المعتمدة.

جامعة سوهاج:" العدالة أولًا"

وأكدت الجامعة أن إعلان النتائج جاء في إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، مشيرة إلى أن النتائج تعكس المستوى الحقيقي للتحصيل العلمي، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الدارسين.

وأوضحت أن انخفاض نسبة النجاح بالفرقة الأولى لا يعد مؤشرًا سلبيًا على العملية التعليمية، وإنما يعكس الالتزام الكامل بمعايير التقييم العادل، والتي تستهدف قياس المستوى العلمي والمهاري الحقيقي للطلاب، باعتبار أن العدالة في التقييم تمثل أحد أهم ركائز جودة التعليم الجامعي.

وأضافت الجامعة أن المصداقية في إعلان النتائج، مهما كانت نسب النجاح أو الرسوب، تعكس قوة المؤسسة التعليمية وثقتها في منظومتها الأكاديمية، مؤكدة أن الحفاظ على المستوى العلمي للخريجين يأتي على رأس أولوياتها، خاصة في الكليات الطبية التي تتطلب أعلى درجات الكفاءة والدقة.

وشددت إدارة الجامعة على استمرار جهودها في تطوير منظومة التعليم والامتحانات، والعمل على تحديث أساليب التدريس والتقييم بما يتماشى مع معايير الجودة المحلية والدولية، إلى جانب تقديم مختلف أشكال الدعم الأكاديمي للطلاب، من خلال برامج التقوية والإرشاد العلمي، لمساعدتهم على تحسين مستواهم الدراسي خلال الفصول المقبلة.

وأكدت الجامعة أن هدفها الأساسي ليس تحقيق نسب نجاح مرتفعة على الورق، وإنما تخريج كوادر تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، وقادرة على ممارسة المهنة بكفاءة ومسؤولية، بما يواكب متطلبات التطور في القطاع الطبي ويعزز مكانة جامعة سوهاج بين الجامعات المصرية.

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