خوليت بعد فوز بلجيكا على أمريكا: العدالة انتصرت.. لامكان للسياسة في كرة القدم

أثار النجم الهولندي رود خوليت الجدل بتصريحات قوية عقب تأهل منتخب بلجيكا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن نتيجة المباراة أمام الولايات المتحدة جاءت لتؤكد أن "العدالة انتصرت" بعد الأجواء التي أحاطت بالمواجهة.

وقال خوليت في تصريحات تلفزيونية: "الكل سيتذكر الولايات المتحدة بسبب قضية بالوجون، لقد صنعوا مناخًا سيئًا أحاط بهذه المباراة، لكن النتيجة أثبتت العدالة، وفاز المنتخب البلجيكي. لو سجل بالوجون، لكان ذلك سيُعد تشويهًا لكرة القدم".

وأضاف: "رغم سوء الإدارة، فإن نتيجة اليوم تثبت أن العدالة تنتصر في النهاية، وأنه لا يمكن شراء الفوز. الفيفا ستواجه مشكلة خلال الفترة المقبلة، لأنها خيبت الآمال. لماذا تضع نفسها في هذا المستنقع؟".

واختتم خوليت تصريحاته قائلًا: "في النهاية تحققت العدالة، وهذا درس يؤكد أن كرة القدم لا مكان فيها للسياسة".

وكان منتخب بلجيكا قد حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا عريضًا على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ليواصل الشياطين الحمر مشوارهم بنجاح نحو الأدوار الحاسمة.