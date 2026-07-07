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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سجل هدفا في شباك العنصرية.. الرئيس الفرنسي يدعم مبابي

ماكرون ومبابي
ماكرون ومبابي
محمد بدران

ساند إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، في أزمته مع سيليستي أماريا، عضوة مجلس الشيوخ في باراجواي، وذلك عقب التصريحات المسيئة التي أطلقتها الأخيرة بحق قائد الديوك، بالتزامن مع مواجهة المنتخبين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز فرنسا وتأهلها إلى الدور ربع النهائي.

وكتب الرئيس الفرنسي ماكرون رسالة خاصة إلى مبابي عبر حساب بمنصة "إكس"، وعلق: "هدف آخر لكيليان مبابي. هذه المرة ضد العنصرية. كل دعمي له. عندما تُدنس الكلمات، ترد قيمنا: الكرامة، والاحترام، والأخوة".

تفاصيل ازمة أماريا و مبابي

كانت أماريا قد وجهت رسائل لاذعة لمبابي: "مبابي كاميروني مستعمَر، يتظاهر بأنه فرنسي. إنه شخص مغرور وحاقد، وحديث النعمة".

وأضاف: "لقد كان متوتراً وميتاً من الخوف طوال المباراة، تماماً مثل فريقه بأكمله، ولم يتمكنوا حتى من تسجيل أي هدف، وفازوا بالحظ... الشيء الوحيد الذي يطالب به الكثير منا منتخب باراجواي هو عدم صفعه بقوة بعد انتهاء المباراة. وهذا برغم أنني لست من مشجعي كرة القدم".

ورد مبابي برسالة فيما بعد عبر حسابه على منصة "إكس": "أنتِ امرأة دنيئة ولا تستحقين منصبكِ. أنتِ لا تمثلين باراجواي؛ ذلك البلد الذي بذل لاعبوه قصارى جهدهم بشغف وشرف طوال فترة المنافسة. فبسبب تهوركِ وعنصريتكِ الوقحة، نسي العالم بأسره تلك المسيرة والجهد التاريخي الذي حققه لاعبوكِ خلال كأس العالم هذه، ليحل محلهما مشهد لامرأة عديمة الكفاءة تعطي أسوأ صورة ممكنة عن بلادها. لن أسمح أبداً لأمثالكِ بحرية نشر الكراهية والعنصرية في أرجاء العالم".

 

الرئيس الفرنسي ماكرون مبابي كأس العالم

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