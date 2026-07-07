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عبادات مستحبة بعد صلاة الفجر أجرها عظيم .. اغتنمها وواظب عليها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عبادات مستحبة بعد صلاة الفجر أجرها عظيم .. اغتنمها وواظب عليها

عبادات مستحبة بعد صلاة الفجر
عبادات مستحبة بعد صلاة الفجر

يعد وقت ما بعد صلاة الفجر من أعظم الأوقات بركةً في يوم المسلم، فهو بداية يوم جديد تُرفع فيه الأعمال، وتتنزل فيه السكينة، ويُكتب فيه الأجر الكبير لمن أحسن استغلاله، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوقت، فكان يمكث بعد صلاة الفجر في مُصلّاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، وهو هديٌ عظيم يدل على قيمة هذه اللحظات التي يغفل عنها كثيرون.

الجلوس بعد صلاة الفجر ليس مجرد عادة، بل هو باب واسع للخير، فمن صلى الفجر ثم بقي يذكر الله حتى شروق الشمس، فقد جمع بين عبادة الصلاة وعبادة الذكر، وهما من أحب الأعمال إلى الله. 

أعمال مستحبة بعد صلاة الفجر أجرها عظيم 

ويشمل الذكر هنا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، إضافة إلى الاستغفار والصلاة على النبي، وكلها أعمال يسيرة في أدائها عظيمة في ميزان الحسنات،  هذا الوقت تحديدًا يُعد فرصة لتصفية القلب وبداية اليوم بنقاء روحي يمنح الإنسان طاقة وطمأنينة تمتد لساعات طويلة.

ومن أعظم ما يُفعل بعد الفجر أيضًا قراءة القرآن الكريم، حيث يكون الذهن حاضرًا والقلب أكثر خشوعًا، بعيدًا عن مشاغل الحياة وضجيجها. وقد وردت الإشارة إلى فضل قراءة القرآن في هذا الوقت في قوله تعالى: "وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا"، أي تشهده ملائكة الليل والنهار، وهو شرف عظيم لمن واظب عليه، ويمكن للمسلم أن يخصص وردًا يوميًا ثابتًا، ولو كان يسيرًا، فالمداومة أحب إلى الله من الكثرة المنقطعة.

ولا يقتصر الأمر على الذكر والقرآن، بل يشمل كذلك الدعاء، إذ يُعد هذا الوقت من الأوقات المباركة التي يُرجى فيها استجابة الدعاء، خاصة مع صفاء النفس وهدوء الأجواء. 

فيمكن للمسلم أن يدعو لنفسه ولأهله وللمسلمين، وأن يسأل الله التوفيق والرزق والبركة في يومه، فالدعاء في هذه اللحظات يحمل صدقًا وخشوعًا قلّما يتكرر في أوقات أخرى.

كما أن من السنن التي يغفل عنها البعض، أداء ركعتي السنة قبل الفجر، وهي من أعظم السنن أجرًا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركهما أبدًا، حتى في السفر ، ثم تأتي فريضة الفجر التي تُعد مقياسًا للإيمان والالتزام، حيث إن أداءها في وقتها، خاصة في جماعة، دليل على قوة الصلة بالله.

ومن الأعمال المباركة أيضًا أذكار الصباح، وهي حصن للمسلم طوال يومه، تحميه من الشرور وتمنحه الطمأنينة، فالمداومة عليها تُشعر الإنسان بالسكينة وتجعله أكثر ثباتًا في مواجهة تقلبات الحياة ، ويمكن أن تُقال هذه الأذكار في نفس مجلس الذكر بعد الصلاة، لتكون بداية متكاملة ليوم مليء بالبركة.

ولا ينبغي إغفال فضل استشعار النية في كل هذه الأعمال، فكلما استحضر المسلم أنه يتقرب إلى الله، زاد أجره وارتفعت درجته، وحتى الجلوس الهادئ بعد الصلاة بنية الذكر والتفكر يُكتب به الأجر، فما بالك بمن جمع بين عدة عبادات في هذا الوقت المبارك.

لذلك وقت ما بعد صلاة الفجر ليس وقتًا عاديًا، بل هو كنز يومي متاح لكل من أراد اغتنامه دقائق قليلة قد تغيّر يومك بالكامل، وتمنحك طاقة روحية وراحة نفسية لا تُقدّر بثمن. 

فاحرص على أن يكون لك نصيب ثابت من هذه العبادات، واجعلها عادة يومية، وستلمس أثرها في حياتك بشكل واضح.

صلاة الفجر أعظم الأوقات قرآن الفجر أذكار الصباح ركعتي السنة قبل الفجر

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